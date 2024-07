Het liefdesleven van Lando Norris: geruchten over relatie met ex-vriendin van Portugese stervoetballer

Lando Norris is dit jaar de naaste belager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De 24-jarige Brit viert graag feestjes met de wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix, maar zijn vriendin zou uit Portugal komen. Al wil hij dat zelf niet bevestigen.

Norris werd in het verleden gelinkt aan onder meer de Oekraïense influencer Katerina Berezhna en het Portugese model Luisinha Oliveira. Sinds de relatie met die laatste eind 2022 tot een einde kwam, zijn er de nodige geruchten over het liefdesleven van de McLaren-coureur. De meest actuele is die over Margarida Corceiro, ook al een model uit Portugal.

Joao Félix

Corceiro is geen onbekende in de sportwereld. Tussen 2019 en 2023 had zij een relatie met Joao Félix, de nu 24-jarige Portugese voetballer die afgelopen seizoen uitkwam voor Barcelona en eerder onder meer bij Atletico Madrid, Chelsea en Benfica speelde.

Félix onthulde eerder dat hij ooit Cristiano Ronaldo om hulp vroeg om juridische zaken te regelen toen hij een probleem had met Corceiro. Details gaf hij niet, maar wel liet hij weten het advies van Ronaldo opgevolgd te hebben en tevreden te zijn geweest over de uitkomst.

Monte Carlo

Norris en Corceiro werden meermaals samen gespot rond races in de Formule 1, al doen ze niet zo in de openbaarheid als bijvoorbeeld Max Verstappen en Kelly Piquet. Wel bezochten ze dit jaar samen het tennistoernooi van Monte Carlo.

Portuguese presence at the Monte-Carlo final, with Margarida Corceiro (and Lando Norris). pic.twitter.com/jTZtxuhIJe — José Morgado (@josemorgado) April 14, 2024

De Brit wil echter niet bevestigen dat er sprake is van een liefdesrelatie. "Je mag schrijven wat je wil", zei hij er eerder over tegen The Sun. "Ik weet dat er van alles wordt gesuggereerd, omdat ik met iemand ben gezien. Ik vind het hilarisch. Het lijkt wel of ik geen vrienden mag hebben. Ik kan niet met iemand gezien worden, zonder dat ik ermee in een relatie zou zitten."

Corceiro heeft 1.8 miljoen volgers op Instagram en ruim 600.000 op TikTok. Naast influencer en fotomodel ook actrice. Zo speelde ze onder meer mee in de Portugese serie Prisioneira en in 2020 deed ze mee aan Dancing with the Stars.