De Grand Prix van Nederland stelde qua spektakel absoluut niet teleur. Er waren crashes, uitvallers en genoeg actie voor het publiek op Zandvoort. Eén coureur wist zich echter volledig te onttrekken aan de hectiek: Oscar Piastri. De Australiër bleef foutloos en pakte op indrukwekkende wijze de zege.

Formule 1-leider Piastri domineerde de race van start tot finish. Hij gaf zijn koppositie geen moment uit handen en sloeg elke aanval af. Na afloop vergeleken veel analisten zijn optreden met de meest dominante races van Michael Schumacher.

"Elke keer als iemand mijn naam in één zin noemt met die van Schumacher, is dat een groot compliment voor mij", zei de 23-jarige Australiër na afloop. "Ik heb nog een lange weg te gaan voordat we daar echt over kunnen praten, maar ik voel me gevleid en accepteer de vergelijking graag."

Piastri deelt dreun uit aan Norris in titelstrijd

Voor zijn teamgenoot Lando Norris veranderde de Grand Prix van Nederland in een drama. De Brit begon het weekend nog vol vertrouwen als belangrijkste uitdager van Piastri in de titelstrijd, maar zijn McLaren gaf er in de slotfase de brui aan door een motorprobleem.

Teleurgesteld kon hij de pits opzoeken, terwijl Piastri foutloos naar de winst reed. Voor de Australiër betekende het niet alleen zijn zevende zege van het seizoen, maar ook een flinke tik richting zijn teamgenoot: door de uitvalbeurt van Norris groeide zijn voorsprong in het WK-klassement naar liefst 34 punten.

Piastri schrijft historie

Met zijn zevende seizoenszege scoorde Piastri bovendien voor de 41e keer op rij punten. Daarmee komt hij steeds dichter bij het record van Lewis Hamilton (48). Ook Max Verstappen (43) staat nog net boven hem. Met negen races te gaan dit jaar lijkt een nieuw record slechts een kwestie van tijd.

Zijn zege kreeg nog meer glans door de manier waarop hij het deed. Piastri pakte poleposition, reed alle ronden aan de leiding én klokte ook nog de snelste raceronde. Daarmee completeerde hij de zogenoemde Grand Slam, voor hem persoonlijk een primeur en voor McLaren de eerste sinds Mika Häkkinen in Monaco 1998. Een prestatie die zijn foutloze weekend onderstreept en meteen verklaart waarom de vergelijking met Schumacher steeds meer ter sprake komt.