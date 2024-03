Jos Verstappen reageert op theorie dat hij Christian Horners WhatsApp-gesprekken lekte

Wie lekte de vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en de vrouw die hem beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag? Donderdag kwamen die op de digitale straat te liggen. Niemand weet wie de verzender is en waarom het is verstuurd.

De timing van het lek was opvallend: één dag nadat F1-team Red Bull na een intern onderzoek besloot dat Horner zich niet had misdragen en mocht aanblijven. Het lijkt erop dat degene die de berichten op internet zette er belang bij heeft dat Horner alsnog ophoepelt. Want of de berichten nou wel of niet authentiek zijn: het veroorzaakte nogal wat onrust.

Jos Verstappen

Op diverse F1-forums en op social media ging de theorie rond, dat Jos Verstappen iets te maken heeft met het lek. De vader van F1-wereldkampioen Max Verstappen zou namelijk een slechte band hebben met Horner. En pa Verstappen is wel dikke maatjes met Red Bull-adviseur Helmut Marko, terwijl Marko en Horner ook weer een matige verstandhouding schijnen te hebben. Er was, zo stelt de theorie, sprake van verscheuring binnen Red Bull.

Tegenover De Limburger reageert Verstappen senior op de theorie. "De grootste onzin!", zo begint hij duidelijk. "Waarom zou ik dat in hemelsnaam doen? Ik wil maar één ding en dat is dat mijn zoon op een goede plek zit en kan acteren in een rustige omgeving. Maar in plaats daarvan staat de boel nu in brand. Hier is toch niemand bij gebaat? Max al helemaal niet!"

Ginger Spice

Ondertussen moeten Horner en Red Bull aan 'damage control' doen. Het onderwerp 'gelekte gesprekken' wordt angstvallig uit de weg gegaan. Horners vrouw Geri Halliwell, ook bekend als Ginger Spice van de popgroep Spice Girls, is inmiddels in Bahrein aangekomen. Horner en Halliwell lieten zich gretig hand in hand en ook zoenend fotograferen, als om uit te stralen dat er helemaal niks loos is.

