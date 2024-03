'F1 en FIA overwegen rapport Red Bull over Christian Horner op te vragen'

De kwestie rondom Christian Horner en zijn eventuele grensoverschrijdend gedrag richting een collega bij F1-team Red Bull is nog niet opgelost of over. Daarvoor is de impact van de gelekte, vermeende chats tussen Horner en de vrouw te groot.

Korte samenvatting: Red Bull deed een onderzoek naar het gedrag van Horner, concludeerde dat het allemaal door de beugel kon en nam verder geen maatregelen. Dat was woensdag. De dag erna lekte iemand tientallen screenshots van WhatsApp-gesprekken. Schijnbaar zijn dat afbeeldingen van gesprekken tussen Horner en de vrouw. De authenticiteit van de screenshots kan niet worden vastgesteld.

Volgens The Independent heeft Horner vrijdag in Bahrein gesproken met de F1-president (Stefano Domenicali) en de FIA-president (Mohammed Ben Sulayem). Beide organisaties (FIA is de autosportbond) willen meer weten over de situatie. Volgens de krant heeft Red Bull het onderzoeksrapport over Horner met niemand buiten het team gedeeld, dus ook niet met de F1 en FIA.

Rapport

Het rapport zou zo'n 150 pagina's tellen. FIA overweegt Red Bull te verzoeken om het rapport te delen, aldus The Independent. De bond wil namelijk onderzoeken of Horner twee regels in de International Sporting Code heeft overtreden. Het betreft de regel 12.2.1.c, waarin staat dat mensen een overtreding begaan "als er sprake is van frauduleus handelen, of handelingen die nadelig zijn voor de belangen van een competitie, of van autosport in het algemeen." En in 12.2.1.f gaat het over "woorden, daden of geschriften die morele schade aanbrengen aan de FIA, en meer algemeen de belangen van de algehele motosport schaden."

Ginger Spice

Ondertussen verheugen Britse tabloids zich over de komst van Horners vrouw Gari Halliwel in Bahrein. Ginger Spice van de Spice Girls was van plan om rondom de Grand Prix van Bahrein dit weekend haar echtgenoot steun te komen geven. Maar nu de vermeende gesprekken zijn gelekt, is het nog maar de vraag of ze nog steeds dat plan heeft.

Daily Mail zegt verlekkerd dat de GP van Bahrain "het meest gefotografeerde en gefilmde F1-evenement ooit zal worden". De schrijver sluit niet uit dat Ginger Spice rechtsomkeert maakt, om zo al het drama te vermijden.