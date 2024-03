Video | Zo arriveerden Christian Horner en Spice Girl Geri bij de Grand Prix van Bahrein

Alle ogen waren voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein gericht op Christian Horner. De teambaas werd eerder deze week vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar een paar dagen later lekten de berichtjes uit die hij naar een vrouwelijke medewerker zou hebben gestuurd. Daar voelde zijn vrouw Geri zich niet prettig bij. Desondanks is de voormalig Spice Girl er gewoon bij in Bahrein.

'Enorm vernederd', zo voelde Geri zich na het uitlekken van de berichten die haar man stuurde naar een medewerker van Red Bull. Christian hield lange tijd vol aan zijn vrouw dat er niks bijzonders zou staan. "Ze dacht dat het allemaal voorbij was. Ze was enorm blij toen ze hoorde dat Christian was vrijgesproken. Maar alles is nu opnieuw begonnen: dit zal haar kapot maken", zei een bron.

Dit staat in de vermeende Whatsapp-gesprekken van Christian Horner Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke collega. Woensdag sprak de F1-renstal hem na een intern onderzoek vrij, waardoor de Britse ex-racer aan mocht blijven als teambaas. Donderdag ging de soap toch nog door: er lekten vermeende gesprekken tussen Horner en de vrouw uit.

Toch leek alles rozengeur en maneschijn toen het koppel arriveerde bij het Bahrain International Circuit op zaterdag voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein. Lachend, hand in hand en gevolgd door een hele zwerm fotografen en journalisten liepen ze naar binnen.

Geri Halliwell and Christian Horner arrive hand-in-hand the at the Bahrain Grand Prix 🚨 pic.twitter.com/V1dW9P9Uso — Mail Sport (@MailSport) March 2, 2024

Verstappen

Vanaf de pitmuur gaat Horner toekijken hoe zijn pupil Max Verstappen het ervan af brengt in de openingsrace van het seizoen. De Nederlander kwalificeerde zich vrijdag als eerste voor de race op zaterdag.

De Nederlander liet zich ook kort uit over de situatie van Horner. "Ik spreek veel met Christian, ook dit weekend, en ik kan alleen maar zeggen dat hij alles geeft voor het team. Hij is hier ook voor de performance - een beetje meer afgeleid dan normaal - maar we zijn hier voor de performance en daar gaan we dan ook allemaal samen aan werken."

Volg hier live de Grand Prix van Bahrein.