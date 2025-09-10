Max Verstappen heeft opnieuw zijn gedachten gedeeld over de toekomst van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen heeft daarbij een duidelijk beeld voor ogen en denkt dat de sport gebaat is bij een flinke stap terug in de tijd.

De huidige F1-auto’s zijn de zwaarste ooit. Met een minimumgewicht van 800 kilo zonder coureur en brandstof tikken ze bij de start van de races bijna een ton aan. Dat maakt de bolides log en minder wendbaar. Volgend jaar gaat daar met nieuwe regels wel iets van af, maar de verlaging naar 768 kilo vindt Verstappen nog ver van voldoende.

Verstappen verlangt terug naar lichtere bolides

"Het belangrijkste is dat we lichtere en kleinere auto’s krijgen", zei hij tegenover Motorsport.com. Volgens de Nederlander is dat alleen haalbaar als ook de motorvoorschriften veranderen. De moderne krachtbronnen zijn efficiënt, maar groot en zwaar. Daardoor worden de auto’s langer, hebben ze extra koeling nodig en verliezen ze hun wendbaarheid.

Het liefst ziet Verstappen de Formule 1 teruggaan naar de tijd van de atmosferische V8-motoren, zo’n vijftien jaar geleden. Dat waren krachtbronnen zonder turbo of accu’s, waardoor de auto’s een stuk lichter en kleiner waren – wel zo’n 180 kilo minder dan nu. "Ik denk dat het geweldig zou zijn als we weer zulke wagens krijgen. Dat zou de races alleen maar beter maken. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die beslist", weet de wereldkampioen als geen ander.

Nieuwe reglementen in 2026

Vanaf 2026 gaat de Formule 1 flink op de schop met nieuwe regels. De auto’s worden kleiner en lichter en ook de aerodynamica verandert. Daarnaast krijgen de motoren een 50/50 verdeling tussen brandstof en elektriciteit. Het moet de sport spectaculairder én duurzamer maken, al worden de wagens niet zo compact en licht als Verstappen zelf voor ogen heeft.

Hoe de krachtsverhoudingen er straks uitzien, blijft gissen. Mercedes wordt gezien als favoriet op gebied van de motoren, terwijl Red Bull nog volop bouwt aan zijn eerste eigen krachtbron. "Het is een groot vraagteken", aldus Verstappen. "Maar ook een spannende uitdaging. Hopelijk krijgen we er spectaculaire races voor terug."

Verstappen toont zijn dominantie in Monza

Of de regels nou veranderen of niet: één ding is zeker, Verstappen blijft de concurrentie gek maken. Op Monza liet hij met een ware masterclass zien dat hij nog altijd in staat is de dominantie van McLaren te doorbreken. Hij reed de snelste race ooit in de geschiedenis van de Formule 1 en pakte met bijna twintig seconden voorsprong een overtuigende zege.

Zelfs directe rivalen, zoals George Russell, wisten niet wat ze zagen. "Het is lastig te begrijpen", zei de Brit, die na afloop met vragen achterbleef over de enorme verschillen in prestaties. Feit blijft dat Verstappen, regels of geen regels, keer op keer bewijst dat hij de Formule 1 naar zijn hand kan zetten.