Michael Schumacher vlak voor heuglijk nieuws naar huis gevlogen

Michael Schumacher is weer 'thuis'. De Formule 1-legende werd twee weken geleden verblijd met heuglijk nieuws van zijn dochter Gina (28). Schumacher werd namelijk opa van kleindochter Millie en nu hoopt de familie dat de zevenvoudig wereldkampioen kracht haalt uit dat nieuws.

De inmiddels 56-jarige Duitser kreeg eind 2013 een zwaar ski-ongeluk, waarna hij in coma raakte. Ruim elf jaar na dato is nog altijd nauwelijks bekend hoe het met Schumacher is. Soms brengt zijn familie wat updates naar buiten óf duikt er iets op rondom Schumacher. Zoals tijdens de GP van Bahrein, toen er een helm werd geveild. Daarop had Schumacher zelf zijn initialen gesigneerd, ging het verhaal.

Schumacher verplaatst

Maar het beste nieuws voor de familie Schumacher kwam van dochter Gina en nieuwe kleindochter Millie, die op 29 maart werd geboren. Michael en zijn vrouw Corinne zijn daardoor opa en oma geworden, al is het de vraag wat de voormalig Formule 1-coureur daarvan meekrijgt. In ieder geval is hij weer dichter bij huis om van de baby te genieten, zover dat mogelijk is. Volgens het Duitse Bild werd Schumacher namelijk verplaatst vlak voor de geboorte.

Van zon naar Zwitserland

Schumacher brengt een groot deel van de winter door op Mallorca, een zonnig Spaans eiland. Waarschijnlijk om zijn herstel te bevorderen. Maar nu het voorjaar zich flink roert en de temperaturen ook noorderlijker in Europa aangenamer worden, kon Schumacher weer naar zijn andere thuis. Er werd vlak voor de geboorte van Millie een helikopter gespot boven de woning van de Schumachers in Zwitserland. Daar zou de Duitser nu dus weer bivakkeren. Volgens Bild hoopt de familie dat de baby en het geluk van dochter Gina Schumi 'kracht zal geven in zijn moeilijke en lange strijd'.

Gina

Gina, haar man Iain Bethke en hun dochtertje Millie zullen volgens het Duitse medium in augustus weer naar Amerika kunnen om Gina's grote hobby weer op te pakken: western rijden. Ze is een fervent paardensportfan en rijdt graag dergelijke wedstrijden, zo is te zien op haar Instagram. In augustus zijn er weer wedstrijden gepland. Omdat haar man Engels is, zal het gezin ook naar zijn familie reizen om hun dochter te laten zien.