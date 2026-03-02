Wie dit seizoen naar Manchester City of de Oranje Leeuwinnen kijkt, kan niet om Vivianne Miedema heen. De echte ommekeer zit niet in het spelplan of haar plek op het veld, maar in hoe ze zich opnieuw voelt als mens én als voetballer. "Dat was zo’n moment dat ik dacht: o ja, wauw, dit is waarom ik het nog doe, wat heb ik dit gemist in de jaren hiervoor", liet Miedema optekenen.

Na jaren van blessures en onzekerheid is het plezier teruggekeerd bij Miedema. Dat de 29-jarige speelster nu weer op dit niveau speelt, voelt voor haar niet als vanzelfsprekend. "De laatste jaren heb ik natuurlijk getwijfeld of ik weer op dit niveau terug zou komen. Daarom zie ik alles wat er nu nog gaat komen als een grote bonus", vertelde Miedema eerder aan De Volkskrant.

Miedema staat dit seizoen bijna elke wedstrijd in de basis bij City en is structureel beslissend. De teller staat dit seizoen al op elf doelpunten en vijf assists in de Women's Premier League. Ook bij Oranje liet ze haar klasse zien: in december maakte ze vier doelpunten in het oefenduel tegen Zuid-Korea. Het verschil met de afgelopen jaren is duidelijk. Na haar zware knieblessure in december 2022 verliep haar terugkeer moeizaam en werd vooruitgang vaak onderbroken door nieuwe tegenslagen. Pas dit seizoen presteert ze weer structureel op hoog niveau.

'Ik besef veel vaker hoe fijn het is'

Een hoogtepunt kwam begin februari van dit jaar, toen Manchester City titelverdediger Chelsea met 5-1 van het veld blies. Miedema was goed voor een doelpunt en een assist. "Dat was zo’n moment dat ik dacht: o ja, wauw, dit is waarom ik het nog doe, wat heb ik dit gemist in de jaren hiervoor. Ik heb super veel geluk gehad dat ik vanaf mijn 14de tot en met mijn 26ste vrijwel alles heb mogen spelen. Toen was dat normaal, maar die moeilijke jaren hebben tot een andere dynamiek geleid. Ik besef veel vaker hoe fijn het is, gewoon weer op het veld staan, dat ik weer lekker buiten ben geweest."

Ook bondscoach Arjan Veurink ziet het verschil. Hij merkt dat Miedema niet alleen fysiek, maar vooral mentaal weer vrij is in haar hoofd is. "Ze heeft natuurlijk bewogen jaren achter de rug als het gaat om fitheid. Dat is dit jaar haar grootste winst, want je ziet dat ze nu écht weer een bijdrage kan leveren. Vanaf september is ze vrij in haar hoofd en dat is voor iedereen heel erg fijn. Ik ben vooral voor haarzelf heel blij met deze ontwikkeling", zei hij op de persconferentie in aanloop van het duel met Polen tegen Sportnieuws.nl.

De oude Miedema

Voor het grote publiek blijft Miedema vooral de goalgetter: 104 doelpunten in 130 interlands bij de Oranje Leeuwinnen spreken voor zich. Toch is haar rol veranderd. Waar ze vroeger vooral als diepe spits speelde, schuift ze steeds vaker terug. Bij Arsenal deed ze dat al, bij Manchester City is ze dit seizoen de vaste nummer tien. Ook tegen Zuid-Korea stond ze daar, met vier goals als resultaat. "Ik ben met allebei happy. Dat heb ik altijd gezegd en dat is niet veranderd omdat ik bij City nu alleen maar op 10 speel."

Die positie is bij Oranje echter geen vanzelfsprekendheid, gezien de overvloed aan creatieve middenvelders met Jill Roord, Victoria Pelova, Wieke Kaptein en Daniëlle van de Donk. De laatstgenoemde zal in ieder geval niet van de partij zijn tegen Polen, maakte Veurink daags voor het duel bekend. "Ze heeft nieuwe klachten ontwikkeld, maar ik hoop nog steeds op haar tegen Ierland."

Eén ding staat vast: een fitte en gelukkige Miedema is altijd een meerwaarde. Veurink laat in het midden of Miedema in de punt begint. "Vivianne kan op beide posities heel goed uit de voeten. In de spits kunnen ook Lineth Beerensteyn en Romée Leuchter spelen, dat is een enorme luxe", aldus de bondscoach. Over haar rol als spelmaker is hij duidelijk tevreden. "Tegen Zuid-Korea hebben gezien wat ze kan brengen, dus het is maar net welke opties ik tot mijn beschikking heb."

WK-kwalificatie

Miedema maakt zich met de Oranje Leeuwinnen op voor de WK-kwalificatie. Dinsdagavond spelen zij om 18.00 uur op bezoek bij Polen, terwijl zaterdag Ierland wordt ontvangen in De Galgenwaard.