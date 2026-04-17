Bondscoach Arjan Veurink heeft genoten van de knappe zege van de Oranje Leeuwinnen op Frankrijk in de WK-kwalificatie, maar hij weet ook dat het zaterdagavond nóg beter moet. "Ze zullen meer ruimte weggeven, daar moeten we iets mee doen", geeft Veurink een tipje van de sluier over zijn tactisch plan voor het uitduel in Auxerre.

"Ik heb niet de illusie dat we nu plotseling zestig procent van de wedstrijd in balbezit zijn", zei bondscoach Veurink op de persconferentie in Zeist. "Ik ga wel mee in het geven van een acht voor onze prestatie van afgelopen dinsdag, maar als we de bal hebben, dan moet het beter", luidt de duidelijke boodschap.

Nederland versloeg Frankrijk zonder aanvoerder Dominique Janssen, topscorer aller tijden Vivianne Miedema en belangrijke speelsters als Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra. De ploeg van Arjan Veurink stond een groot deel van de wedstrijd onder druk maar verdedigde stug en gedisciplineerd. "Lynn Wilms zei het heel mooi. Als je wint is niet alles goed en als je verliest is niet alles slecht."

Na drie duels gaat Nederland aan de leiding in de groep met 7 punten, gevolgd door Frankrijk met 6, Ierland (3) en Polen (1). Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië. De andere drie ploegen spelen in het najaar play-offs. "Het is onze intentie om te winnen, maar het wedstrijdverloop zal bepalen voor welk scenario we kiezen", zegt Veurink. Bij een gelijkspel behoudt Nederland de koppositie.

Nóg meer op de aanval

Veurink verwacht dat Frankrijk nóg meer op de aanval gaat spelen. "Zij moeten winnen. Ik verwacht dat ze 10 of 20 procent meer druk gaan zetten. Ze zullen ook meer ruimte weggeven. Daar moeten we iets mee doen", zegt het tactische meesterbrein van de Leeuwinnen.

Veurink zag de afgelopen dagen dat zijn ploeg diep is gegaan tegen de Fransen. "Maar zoals ik het nu kan beoordelen voor onze laatste training is wel iedereen fit om weer te kunnen spelen."