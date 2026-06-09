Na de flinke domper van de nederlaag tegen Ierland (3-2) lijken de Oranje Leeuwinnen veroordeeld tot de play-offs voor een plek op het WK. Toch is er nog een sprankje hoop voor de ploeg van bondscoach Arjan Veurink. Nederland kwam al in de 24e minuut op voorsprong door een rake kopbal van Wieke Kaptein: 1-0. Volg de thuiswedstrijd tegen Polen hier live.

Waar er voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Ierland nog meerdere scenario’s mogelijk waren, is de opdracht voor Oranje nu helder. Wint Nederland van Polen en speelt Frankrijk gelijk tegen Ierland, dan plaatst Oranje zich rechtstreeks voor het WK. Bij iedere andere uitslag is de ploeg van Veurink aangewezen op de play-offs. De Oranje Leeuwinnen hebben dus een wonder nodig om het WK-ticket te bemachtigen.

Oranje virtueel naar WK

De belangen waren vanaf de eerste minuut voelbaar en dat zag je terug in de openingsfase. Oranje creëerde direct een aantal kansen, onder meer via een snoeihard schot van Lynn Wilms, maar tegelijkertijd was de spanning zichtbaar met enkele slordige passes over de zijlijn. In de 24e minuut viel echter wél de openingstreffer. De Twentse Wieke Kaptein kopte op 'eigen' bodem knap raak: 1-0.

Daarmee had Oranje virtueel gezien het rechtstreekse ticket voor het WK in handen doordat Frankrijk en Ierland op het moment van scoren nog gelijk stonden. Daar brachten de Fransen echter vrij snel verandering in. In de 40e minuut zorgde Melvine Malard voor de dikverdiende voorsprong tegen Ierland, waardoor zij virtueel aan kop gaan in de poule.

Opstelling Nederland

Arjan Veurink moet het tegen Polen stellen zonder Jackie Groenen. De Oranje-middenvelder is geschorst na haar gele kaart in het vorige duel en mist daardoor de cruciale wedstrijd. Voor Groenen kan de focus dus alvast op haar aanstaande bruiloft. Daniëlle van de Donk keert juist terug in de basis. De 34-jarige routinier kende een moeizaam jaar, maar is fit genoeg om vanaf de aftrap te beginnen.

De opstelling: Kop, Wilms, Janssen, Buurman, Olislagers, Kaptein, Van de Donk, Egurrola; Beerensteyn, Leuchter, Brugts.

Géén Vivianne Miedema

Bij de Oranje Leeuwinnen is Vivianne Miedema in ieder geval zeker niet van de partij. De 29-jarige topvoetbalster heeft een moeilijke tijd achter de rug met een knieblessure, maar enkele weken geleden werd ze ook nog opgeschrikt door nieuws over haar moeder. Zij heeft lymfeklierkanker en kwam op de intensive care te liggen omdat haar lichaam verkeerd reageerde op de chemokuur.

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