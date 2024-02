Angela de Jong doet onthulling over olympische talkshow Matthijs van Nieuwkerk: 'Sporters wilden niet met hem zitten'

Angela de Jong heeft in haar column in het Algemeen Dagblad de echte reden onthult dat Matthijs van Nieuwkerk (nog) niet aan de slag gaat bij RTL. De in opspraak geraakte presentator zou een olympische talkshow gaan presenteren, maar zenderbaas Peter van der Vorst wilde rust. Volgens De Jong klopt dit dus niet helemaal.

Volgens De Jong wilden betrokkenen bij het programma niet aan de slag met Van Nieuwkerk. "Probleem is dat 'toevallig' ook de sponsor van die olympische talkshow heeft aangegeven niet verder te willen met Matthijs. En dat sporters hebben laten weten dat ze niet bij hem willen aanschuiven. Tja, dan klinkt het besluit van Peter van der Vorst ineens toch een stuk minder doortastend en heldhaftig", vertelt De Jong in haar column.

Onder vuur

Van Nieuwkerk ligt dus al enkele maanden onder vuur vanwege een onderzoek naar zijn oude programma De Wereld Draait Door. De Volkskrant publiceerde een onderzoek, waaruit bleek dat er een angstcultuur was ontstaan bij de dagelijkse talkshow. Onlangs kwam Van Nieuwkerk weer in het nieuws vanwege Suzanne Kunzeler. De directrice van BNNVARA vertelde dat de presentator zich ook fysiek misdroeg en dat hij ongepaste relaties had op de werkvloer.

'Verkeerde timing'

RTL publiceerde maandag een statement, waarin de zender uitlegde dat het nog te vroeg was om Van Nieuwkerk terug te laten keren op TV. 'We dachten dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken. De timing hebben we verkeerd ingeschat. Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv. We zijn gezamenlijk tot deze conclusie gekomen na verschillende gesprekken afgelopen weekend.'