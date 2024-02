Bobsleeër overreden door eigen slee van meer dan 200 kilo, situatie stabiel

Het is woensdag goed misgegaan tijdens een training van twee Zwitserse bobsleeërs in het Duitse Altenberg. Sandro Michel en Michael Vogt waren bezig met de voorbereidingen op het WK voor de viermansbob toen het voorval zich voordeed.

De bobslee crashte en ging met de volle 210 kilo over Michel heen. De Zwitserse duwer werd per helikopter naar een ziekenhuis in Dresden gebracht. Daar is hij direct geopereerd aan letsel aan de bekken, borst en dijbeen. De bobsleebond uit het Alpenland meldt dat de situatie Michel stabiel is.

Michel zou tijdens de training uit de bobslee geslingerd zijn. Daarna zou de slee over hem heen zijn gekomen. Piloot Vogt kwam er beter vanaf dan zijn landgenoot, maar liep wel een zware hersenschudding op.

Medailles

Vogt en Michel behaalden samen al enkele medailles in de bobslee. Zo pakten ze twee keer zilver in de tweemansbob op het Europees Kampioenschap. Op het WK afgelopen jaar werden ze derde. In de viermansbob behaalden ze samen ook een keer brons. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing grepen de twee Zwitsers net naast een medaille. Ze eindigden als vierde. Met de viermansbob werden ze elfde in China.