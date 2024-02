'Podiumangst' zit snookerfenomeen Ronnie O'Sullivan weer dwars, The Rocket zegt sorry

De Engelse snookerheld Ronnie O'Sullivan heeft zich afgemeld voor het Welsh Open van volgende week. De nummer 1 van de wereld gaf een bijzondere reden op voor zijn wegblijven: plankenkoorts.

"Het is moeilijk uit te leggen, maar ik heb al jaren last van podiumangst. Het is iets dat ik niet kan voorspellen of controleren, maar als het me overkomt, kan ik niet spelen", meldde de 48-jarige zevenvoudig wereldkampioen op zijn sociale media.

O'Sullivan had zich vorige week ook al teruggetrokken uit de Duitse Masters in Berlijn. Hij zei toen dat hij voorrang moest geven aan zijn geestelijke gezondheid. "Ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan", aldus 'The Rocket', die wel zijn excuses aanbood voor "iedereen die een kaartje heeft gekocht."