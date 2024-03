Voor het eerst voltooit een vrouw een van de zwaarste ultramarathons ter wereld: stijging van twee keer de Mount Everest

Ultrahardloopster Jasmin Paris is vrijdag de eerste vrouw geworden die de zware Barkley Marathons heeft uitgelopen. De marathon staat bekend als een van de zwaarste ter wereld. Paris kwam over de finish met nog 1 minuut en 39 seconden op de klok, en had bijna zestig uur over de marathon gedaan.

Tijdens de Barkley Marathons moeten deelnemers binnen zestig uur vijf rondes van elk ruim 32 kilometer afleggen, ook wel de Five Loops of Death genoemd. Daarbij stijgen ze in totaal 18 kilometer, dat is ongeveer twee keer de hoogte van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. In totaal is het nog maar twintig mensen gelukt om de marathon te voltooien.

De veertigjarige Paris zakte direct na de finish in elkaar. Op foto's is te zien dat haar benen vol schrammen zitten. "Barkley Marathons is een werkelijk unieke uitdaging, en de laatste jaren kreeg ik steeds meer behoefte hem te lopen", zei Paris voorafgaand aan de wedstrijd. "Ik voel een mengeling van opwinding en zenuwen. Ik weet dat het heel moeilijk zal zijn, misschien zelfs onmogelijk, maar tegelijkertijd is dat wat ervoor zorgt dat ik het wil doen."

Vreemde tradities

De marathon is geïnspireerd op de ontsnapping van James Earl Ray in 1977, die vastzat voor de moord op Martin Luther King jr. Hij ontsnapte uit de gevangenis in Petros in de Amerikaanse staat Tennessee. Bij die ontsnapping legde hij 13 kilometer af door het ruige natuurgebied rond de gevangenis. Oprichter Gary Cantrell dacht dat hij wel 160 kilometer door het gebied zou kunnen afleggen. De Barkley Marathons was geboren.

De wedstrijd staat ook bekend om een aantal vreemde gebruiken tijdens de race. Zo moeten deelnemers voorafgaand een betoog schrijven waarom ze willen meedoen. Onderweg moeten de hardlopers tussen de negen en veertien boeken vinden. In die boeken moeten de deelnemers een bladzijde zoeken waarop hun eigen loopnummer staat. Deze checkpoints zijn bedoeld om te bewijzen dat de gehele route daadwerkelijk is afgelegd. De route is niet gemarkeerd, het parcours moet vooraf uit het hoofd worden geleerd. De wedstrijd start wanneer de directeur een sigaret opsteekt.