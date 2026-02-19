Voor Antoinette Rijpma-de Jong gaan de Olympische Spelen als individu vrijdag dan eindelijk beginnen. De ervaren schaatster moest vrijwel het gehele evenement wachten op haar individuele afstand. Vrijdag komt ze in actie op de 1500 meter.

Rijpma-de Jong kwam wel al in actie op de ploegenachtervolging. Samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud behaalde ze een zilveren medaille en bezorgde Nederland daarmee de eerste medaille bij een teamonderdeel.

Herstel

Het herstel van de team pursuit werd meteen ingezet door de 30-jarige Friezin. Dat was ook wel nodig na de zware ritten tegen Japan en Canada. "Ik voelde de benen wel na twee races op de ploegenachtervolging", zo laat de atlete optekenen. "Een dag rust heeft me goed gedaan. Vandaag op het ijs voelde het best oké."

De winnares van olympisch brons op de 1500 meter van Beijing 2022 vindt het desondanks fijn dat ze al met de ploegenachtervolging had gereden. "Dat was zwaar, maar daardoor kon ik ook al even wennen. Vooral de eerste wedstrijd was ik best zenuwachtig. Dat ik hier al drie keer aan de start heb gestaan, is best positief", aldus de roodharige atlete.

Voorbereiding

De schaatsster liep mee in de openingsceremonie en koos ervoor haar voorbereiding in Milaan te doen. Ze zag er niets in om pas na anderhalve week richting Italië te vertrekken. "Het was een bewuste keuze om hier langer van tevoren te zijn. Hier is iedereen gefocust met hetzelfde doel en zo kon ik ook alvast aan het ijs wennen", licht Rijpma-de Jong toe.

Ervaring

Rijpma-de Jong won al twee keer zilver en brons op de ploegenachtervolging. Daarnaast pakte ze bovendien brons op de 1500 meter en ook nog een keer op de 3000 meter. Met een goede tegenstander hoopt ze vrijdag te kunnen strijden voor die ontbrekende medaille. "Ik heb ook alle wereldbekerwedstrijden gereden om hier een goede loting te hebben", zo besluit de ervaren Friezin.

1500 meter

Vrijdagmiddag wordt de 1500 meter gereden in de schaatsarena in Milaan. Naast Rijpma-de Jong staan voor Nederland ook olympisch kampioen Femke Kok, en Marijke Groenewoud aan de start. De afgelopen dagen is er veel te doen rond de afstand, aangezien wereldkampioen Joy Beune zich bij het OKT door een misslag niet wist te plaatsen. Veel schaatsliefhebbers zouden graag zien dat Groenewoud haar plekje afstaat aan Beune.