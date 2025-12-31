Tim Prins greep op de 1000 meter met een miniem verschil nog net naast een ticket voor de Olympische Winterspelen, maar op de 1500 meter sloeg hij met een derde plek wel toe op het OKT. Dat is normaal gesproken voldoende, maar er bestaat toch nog een kans dat hij buiten de boot gaat vallen. Schaatsicoon Marianne Timmer is duidelijk over die discussie.

Prins kreeg maandag een verschrikkelijke dreun toen teamgenoot Nuis hem met een verschil van vijf duizendsten naar de vierde plek verwees op de kilometer. Op de 1500 meter lukte het Prins wel om derde te worden, maar toch is er twijfel over of dat voldoende is. Hij is namelijk de negende en laatste schaatser in de matrix. De KNSB wacht echter een flinke puzzel voor de ploegenachtervolging en mogelijk moet daarvoor Marcel Bosker worden aangewezen.

Dat zou ten koste gaan van Prins. In dat geval profiteert ook Kjeld Nuis, want het ticket van zijn ploeggenoot voor de 1500 meter zou dan doorschuiven naar de regerend kampioen. Timmer hoopt echter daar niet op: "Eigenlijk verdient Tim Prins gewoon die plek. Ik vind dat je moet rijden met de mensen die nu officieel zijn geplaatst."

Genoeg opties voor ploegenachtervolging

De drievoudig olympisch kampioene vindt echter dat er al genoeg kandidaten zijn voor de ploegenachtervolging. "We hebben nu Stijn van de Bunt die prima kan aansluiten. We hebben ook Jorrit Bergsma en ik zou het hem wel gunnen, want in Sotsji was het een ander verhaal", verwijst Timmer naar de Spelen van 2014 toen Bergsma tijdens het toernooi zich terugtrok voor het teamonderdeel.

"Dan zou dat een hele mooie afsluiting zijn van zijn laatste Olympische Spelen, want ik denk niet dat hij nog een cyclus meegaat", vervolgt Timmer. "En dan zou je de laatste plek kunnen invullen met Chris Huizinga. Of misschien nog Joep Wennemars, want die heeft ook gewoon een goede paar rondes in de benen."

Tim Prins

De drievoudig olympisch kampioene hoopt dat de selectiecommissie Prins gaat belonen: "Makkelijk is het niet, maar Prins moet gewoon meedoen. Ik hoop echt dat hij naar de Spelen gaat. Ik vind dat zo verdiend. We hebben genoeg goede schaatsers die ook de team pursuit kunnen volbrengen op het allerhoogste niveau. Dus ik zou het heel jammer vinden als hij zijn plek moet inruilen voor Bosker."

Diezelfde Bosker was vier jaar geleden al eens de gelukkige bij exact dezelfde situaite na het OKT. Ook toen viel hij eigenlijk buiten de boot, maar was hij nodig voor de ploegenachtervolging waardoor hij toch naar de Spelen mocht. "Dan mag Tim nu", is de duidelijke conclusie van Timmer.

