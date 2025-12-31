Het was me het olympisch kwalificatietoernooi wel. In vijf dagen schaatsspektakel gebeurde er het hoop. De meest grote verrassingen: Joy Beune en Kjeld Nuis plaatsten zich niet voor de 1500 meter. Voor Beune eindigde die afstand op maandag in een drama, en volgens schaatsicoon Marianne Timmer had haar geliefde Nuis daar een dag later nog veel last van.

Nuis had er net als Beune heel veel moeite mee dat de topschaatsster slechts vierde werd op haar geliefde 1500 meter. Nadat Nuis zich op maandag kort na dat drama wél plaatste voor de 1000 meter, kon hij ook nauwelijks blij zijn omdat hij met de gedachten bij zijn vriendin was.

Een dag later was de dreun bij Nuis en Beune nog enorm voelbaar, zag Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik dacht echt dat Kjeld zich er op de 1500 meter sowieso bij zou rijden. Hij is goed, maar is niet in topvorm. Dat kost hem de kop omdat anderen dat nu wel hebben. Hij had het vandaag net niet."

Achtbaan van emoties

Nuis werd slechts vierde. En dat valt natuurlijk niet los te zien van de emotionele 24 uur die er aan voorafgingen. "Ik denk dat de impact van Joy niet meehielp. Als je Kjeld maandag zag, hoe verdrietig hij oprecht was, dan zie je een Kjeld met z'n hart. De bravoure was er af, dat was wel heartbreaking. Dat je Joy zo ziet en haar wil ondersteunen, maar je eigen rit wil rijden... Dat is natuurlijk een achtbaan van emoties."

Op de 1500 meter reed Nuis zodoende geen goede rit. Hij werd vierde, achter het Team Essent-duo Joep Wennemars en Tijmen Snel en zijn Team Reggeborgh-ploeggenoot Tim Prins. Een herhaling dus van een dag eerder, toen Beune achter Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud finishte. "Alletwee niet op hun favoriete afstand. Zij hebben geen goeie nacht en geen goed Oud & Nieuw."

Uitgesproken Kjeld Nuis

De altijd uitgesproken Nuis was voor en tijdens het OKT behoorlijk uitgesproken. Hij vond dat onder meer Beune, hij, Femke Kok en Jenning de Boo sowieso op hun favoriete afstand naar de Spelen moesten, wat er zou gebeuren op het toernooi. Daarnaast oogde hij behoorlijk zelfverzekerd voor 'zijn' 1500 meter.

Timmer genoot wel van die bravoure, maar denkt dat het ook als brandstof werkte voor concurrenten als Wennemars. "Het is ook leuke TV, dat maakt Kjeld ook Kjeld. Maar het triggert wel. Ik zou daar wel op aan gaan."

Bekijk hier de volledige podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Aard van het beestje

Had Nuis zich anders moeten uitdrukken? "Het is de aard van het beestje, en Kjeld gaat daar juist wel goed op. Dat het met teams onderling hier en daar wat schuurt... Dat is ook mooi, want daardoor maken ze elkaar beter."

Op de 1000 meter wist hij zich met enkele duizenden van een seconden wél als derde te plaatsen, ten koste van Prins. De kans bestaat dat Nuis toch op de 1500 meter in actie zou komen. Dat kan alleen als Marcel Bosker, die achter Prins op de matrix eindigde, een aanwijsplek krijgt. Bosker kan dan ook de ploegenachtervolging krijgen, waardoor Prins uit de selectie verdwijnt en Nuis zijn plek op de 1500 meter mag innemen. De KNSB heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.