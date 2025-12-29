Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf levert niet alleen verrassende uitslagen op, maar ook nieuwe verhoudingen richting de Winterspelen. Waar vooraf vooral werd gekeken naar gevestigde namen, schuift zich dit OKT een schaatser nadrukkelijk naar voren die juist onder hoge druk lijkt te floreren. Stijn van de Bunt maakt indruk en dat blijft ook Marianne Timmer niet onopgemerkt.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud wordt uitgebreid gesproken over de manier waarop Van de Bunt zijn ritten schaatst. "Dat was zo onbevangen", stelt Timmer. "En die lijn trekt hij gewoon door." Wat vooral opvalt: de ontspanning. "De druk was eraf. Dat straalde er echt vanaf."

'Dit is het ultieme schaatsgevoel'

Volgens Timmer is dit waar topsport om draait. "Dit is flow. Dit is waarvoor je het doet. Dat alles vanzelf gaat, dat je niet hoeft na te denken." Ze benadrukt hoe zeldzaam dat gevoel is. "Dat heb je niet zo heel vaak in je leven. Dus ik zou zeggen: geniet hiervan. Want dit is het ultieme schaatsgevoel wat je eigenlijk wilt hebben."

Opvallend is vooral dat Van de Bunt geen moment tekenen van vermoeidheid vertoont. "Hij wordt gewoon niet moe", klinkt het. Dat is volgens de analisten een duidelijke waarschuwing richting de internationale schaatstop met de Winterspelen in aantocht. "Dit kan hij gewoon doortrekken."

Lof voor Jorrit Bergsma

Naast Van de Bunt is er ook lof voor Jorrit Bergsma. De routinier reed opnieuw een sterke 10.000 meter en bevestigde dat hij zich, ondanks zijn lange carrière, nog altijd kan meten met de top. "Grote klasse", zegt Timmer. "Dat je jezelf nog zo kunt geven."

Bergsma staat nog niet bovenin de matrix, maar met een mogelijke aanwijsplek blijft een individuele start op de 10.000 meter binnen bereik. "Hij heeft natuurlijk de massastart nog", weet Timmer, waarmee de kansen voor Bergsma om richting de Winterspelen te gaan er goed uitzien.

Van de Bunt bewijst ploeggenoot goede dienst

De overwinning van Van de Bunt op de 10.000 meter heeft niet alleen gevolgen voor zijn eigen positie, maar ook voor die van ploeggenoot Sebas Diniz in de matrix. Door de dubbeling van Van de Bunt schuift Diniz op in de ranking. In dat licht had Van de Bunt al snel contact met zijn teamgenoot. "Die is heel trots op mij", vertelt hij. "Dat geeft extra motivatie." Daarmee helpt Van de Bunt niet alleen zichzelf richting een olympisch ticket, maar doet hij ook Diniz een goede dienst.

Ook bondscoach Rintje Ritsma liet al van zich horen in het kader van de ploegenachtervolging, al hield hij daarbij bewust afstand. Het contact liep via de coaches en niet rechtstreeks met Van de Bunt. "Hij wil mij ook een beetje met rust laten, omdat ik eerst dit toernooi moet afronden", legt de schaatser uit. De boodschap onderstreept dat Van de Bunt nadrukkelijk in beeld is bij de bondscoach en dat lijkt volledig terecht dankzij zijn goede optreden in Thialf.

