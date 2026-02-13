Voor veel schaatsliefhebbers is hij dé verrassing van het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Stijn van de Bunt reed zich niet alleen op de 5000 meter onverwacht naar een olympisch ticket, maar won als klap op de vuurpijl ook nog eens de 10.000 meter. Daarmee zette de 21-jarige langeafstandsschaatser zichzelf in één weekend definitief op de kaart. Extra bijzonder: nog geen half jaar eerder lag hij met een gebroken rug in het ziekenhuis. Dit is dé schaatsrevelatie van het moment.

Van de Bunt is geen doorsnee schaatser. Hij begon op skeelers en nam die achtergrond mee het ijs op. De lange trainingen en het maken van veel uren vormden een belangrijke basis voor zijn overstap naar de lange afstanden. Vanuit die route groeide hij door richting de schaatstop, waar hij zich inmiddels nadrukkelijk heeft laten zien.

Van junior naar schaatstop

Internationaal heeft Van de Bunt nog geen lange staat van dienst, maar zijn opmars komt niet uit het niets. In 2022 reed hij de WK junioren, waar hij zilver won op de 5000 meter en in de ploegenachtervolging. In de seizoenen daarna liet hij zich steeds vaker zien op nationaal niveau.

Zo won hij in 2024 en 2025 de Gruno Bokaal, het nationale klassement voor langeafstandsschaatsers waarin prestaties over meerdere wedstrijden worden beloond. Het succes in Thialf past in die lijn, al kwam de echte doorbraak sneller dan verwacht.

Zware klap in de zomer

Die ontwikkeling leek afgelopen zomer abrupt te worden onderbroken. Tijdens een trainingsrit op de racefiets in Andorra ging het mis. Van de Bunt probeerde uit te wijken voor een auto die onverwacht keerde en knalde met hoge snelheid op het voertuig. Hij brak een ruggenwervel en meerdere ribben. Drie dagen ziekenhuis volgden, trainen zat er dus even niet in.

De Olympische Spelen van 2026 waren op dat moment geen onderwerp van gesprek meer. Van de Bunt keek zelfs voorzichtig vooruit naar 2030. Toch panikeerde hij niet. Hij herstelde stap voor stap en hervatte het trainen voorzichtig, vooral binnenshuis om nieuwe risico’s te vermijden.

Pieken op het juiste moment

Die nuchtere houding nam Van de Bunt mee naar het olympisch kwalificatietoernooi. Waar bij veel debutanten de spanning zichtbaar was, bleef hij opvallend rustig. "Normaal heb ik wel stress, maar nu niet", zei hij na afloop. Op de 5000 meter viel alles samen: Van de Bunt reed een sterke, gelijkmatige race en zette met 6.09,30 een persoonlijk record neer. Daarna volgde het lange wachten op het middenterrein, terwijl coaches zichtbaar gespannen waren en hijzelf ogenschijnlijk kalm bleef.

Vanbinnen voelde hij die spanning wel degelijk. "Mijn hartslag zat boven de 140 terwijl ik stilstond. Ik voelde mijn hart in mijn keel", gaf hij toe. Toen ook ervaren namen als Beau Snellink, Marcel Bosker en Chris Huizinga tekortkwamen, was het ticket binnen. De ontlading kwam pas laat. "Bizar hè? Dat ik me hier nu plaats voor de Spelen, had ik toen ik daar op het asfalt lag echt niet verwacht." Alsof dat nog niet genoeg was, volgde een dag later een nieuw hoogtepunt met winst op de 10.000 meter, waarmee hij zijn topweekend compleet maakte.

'We hebben een nieuwe held'

Erben Wennemars was lyrisch over Van de Bunt. "We hebben een nieuwe held op de lange afstanden en hij heet Stijn van de Bunt", zei hij bij de NOS. Ook Ireen Wüst was onder de indruk na zijn 10.000 meter. "Waar kijken we naar? Waanzinnig. Zo weinig ervaring en dan zó volwassen rijden, dat is echt buitencategorie", klonk het, woorden die onderstrepen dat Van de Bunt niet alleen dit OKT kleur gaf, maar zich ook nadrukkelijk heeft gemeld voor de toekomst.

Olympische Winterspelen

Met dat vertrouwen kan Van de Bunt zich nu opmaken voor zijn grootste uitdaging tot nu toe: de Winterspelen in Milaan, waar hij voor het eerst mag proeven aan het hoogste internationale podium.

De 21-jarige maakte zijn olympisch debuut op de 5000 meter, maar streed op die afstand niet mee om de medailles. Wellicht weet hij op de 10.000 wel weer te stunten.

