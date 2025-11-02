Jillert Anema is inmiddels 70 jaar oud, maar heeft nog altijd geen genoeg van de schaatswereld. De ervaren coach is ook dit jaar volle bak bezig met zijn schaatsers van AH Zaanlander. Maar hoe lang houdt Anema het nog vol? Twee schaatsers van zijn ploeg doen een voorspelling in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Daar zijn topschaatssters Elisa Dul en Marijke Groenewoud te gast. Is er een AH Zaanlander zonder Anema? "Dat denk ik wel", vermoedt Groenewoud. Er is immers ook een grote rol weggelegd voor Arjan Samplonius. "Arjan is nu ook zes, zeven jaar in het team. Die weet inmiddels ook wel hoe het schema en alles in elkaar steekt. De combinatie samen werkt nu ook supergoed."

Maar hét boegbeeld van de ploeg is natuurlijk Anema zelf. De man die Irene Schouten aan drie gouden olympische plakken hielp en ook met Jorrit Bergsma enorme successen beleefde, krijgt er vooralsnog geen genoeg van. "Ik heb geen idee hoe lang Jillert doorgaat", aldus Groenewoud. "Hij is nu zeventig, dus... Geen idee."

Beluister hieronder de volledige podcast met Marijke Groenewoud en Elisa Dul.

Groenewoud denkt wel te weten hoe Anema zijn schaatsploeg achterlaat. Of beter gezegd, niet helemaal achterlaat. "Dan zal hij op de achtergrond altijd iets willen toevoegen."

Toch wil de topschaatsster benadrukken dat de rol van Samplonius niet onderschat mag worden. "Arjan draait ook bijna het hele team, denk ik hoor. Het is best vaak zo dat Jillert er niet is en Arjan dan onze training doet. In de zomer als we fietsen, traint hij ook met ons mee. Arjan is in principe al heel veel betrokken bij het team."

Ander beeld dan in de media

Het beeld dat Samplonius in de schaduw van Anema staat, klopt volgens Groenewoud dan ook helemaal niet. "Wij zien het helemaal niet zo. Hij is bijna altijd bij ons, hij staat voor ons meer op de voorgrond dan Jillert. Misschien dat Jillert het ook wel mooier vindt om in de media voorop te staan dan Arjan, dat weet ik niet. Dat denk ik soms wel", sluit ze lachtend af.

Sportnieuws.nl Schaats Inside

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside schuiven twee gasten aan. Het zijn Marijke Groenewoud en Elisa Dul van Team AH Zaanlander. Zij kijken uitgebreid vooruit op het nieuwe schaatsseizoen dat later deze maand écht gaat beginnen. Daarnaast komt de Olympische Spelen uiteraard ter sprake en beantwoorden ze pikante stellingen. Check de nieuwste aflevering hieronder.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.