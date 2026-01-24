Vladimir Semirunniy maakt dit seizoen heel veel indruk op de schaatsbaan, maar de Pool met Russische roots ziet een droom niet uitkomen. De topschaatser mag als alles zo blijft over twee weken namelijk niet meedoen op een geliefde afstand op de Olympische Spelen.

Semirunniy reed al een verbluffend baanrecord op de 10 kilometer in Thialf, pakte al medailles op de WK afstanden en won eerder deze maand nog de EK afstanden. Daar reed hij een verbluffende 5 kilometer. Een topkandidaat dus voor medailles op de Olympische Spelen, zou je zeggen. Maar hij komt op de 5000 meter niet in actie.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Eerste reserve

Hij is namelijk de eerste reserve. Dat komt simpelweg omdat hij af en toe een slechte race reed op de World Cups en daardoor directe plaatsing misliep voor de Spelen van Milaan. Mocht er bijvoorbeeld een Nederlander of een Noor uitvallen in aanloop naar het toernooi, dan zou hij die plek kunnen innemen. Maar zijn coach gaf eerder al aan dat die kans nihil is. "Want dan hebben ze er een concurrent bij", aldus de Nederlandse coach Henk Hospes.

Twee afstanden in Milaan

Helemaal afwezig is de schaatser, die ook geliefd is door zijn openhartige interviews en enthousiaste verschijning, gelukkig niet tijdens de Winterspelen. Op de 1500 meter plaatste hij zich wel en ook op de langste afstand op de Spelen is hij er bij. Semirunniy doet immers ook mee aan de 10.000 meter.

Voor Nederland doen er op de 5000 meter drie Nederlanders mee. Dat zijn Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker. Van de Bunt en Bosker reden in de B-groep een tijd in de 6.11 en waren daardoor flink trager dan Semirunniy: 6:07.81.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.