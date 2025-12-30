Voor Kjeld Nuis waren de druiven enorm zuur op het OKT. Ruim 24 uur na de enorme deceptie voor zijn vriendin Joy Beune op de 1500 meter overkwam de regerend olympisch kampioen op dezelfde afstand precies hetzelfde. Ex-topschaatsster Marianne Timmer denkt dat die twee dingen mogelijk met elkaar te maken hebben.

Nuis liep maandag volledig leeg over het feit dat zijn vriendin Joy Beune als regerend werledkampioene naast een startbewijs op de 1500 meter greep. Timmer vraagt zich in gespek met Sportnieuws.nl af of haar teleurstelling een dag later nog doorwerkte bij Nuis: "Misschien heeft het dan toch wel te veel energie gekost, dat met Joy. Ik vind niet dat hij super slecht gereden heeft, alleen net dat hele makkelijke, dat was het niet. Dan word je daar nu keihard op afgerekend."

De topschaatser slaagde er dus niet in zijn woede van een dag eerder om te zetten in een goede race. Dat terwijl het volgens Timmer juist één van zijn kwaliteiten is: "Kjeld kan heel goed rijden op onrecht en als iets schuurt. Af en toe gooit hij zelf ook wel een bommetje op. Hij heeft wat bravoure dus hij gaat daar goed op." Deze keer liep het echter anders: "Hij heeft een solide race gereden, maar het was niet excellent. Dat heb je blijkbaar dus nodig, omdat het niveau zo hoog is."

Het werd daarmee een rampdag voor Nuis, want eerder op de dag slaagde Beune er op de 5000 meter ook niet in om daar een ticket te pakken voor de Spelen. "Het wordt niet een gezellige avond voor die twee", concludeert Timmer.

Focus Nuis op 1000 meter

Voor Nuis zelf komt zijn nachtmerrie van vier jaar geleden opnieuw uit, want toen wist hij zich als regerend kampioen niet te plaatsen voor de 1000 meter. Hij zette die teleurstelling toen om in iets extra's en pakte voor de tweede keer op rij goud op de 1500 meter.

Timmer denkt dat hij zoiets ook deze keer voor elkaar kan krijgen: "Hij mag blij zijn dat hij die 1000 meter nog heeft. Dus de focus moet nu meer op snelheid en de openingen en dan kan hij uithalen op die afstand."

