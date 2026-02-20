Voor Femke Kok zijn de Winterspelen al meer dan geslaagd met goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. De topschaatsster maakt vrijdag ook haar opwachting op de 1500 meter en daar verwacht drievoudig olympisch kampioene Anni Friesinger veel van.

De 25-jarige Kok maakt vrijdag in Milaan haar internationale debuut op de 1500 meter en in aanloop naar de olympische race liet de topschaatsster optekenen dat ze dat eigenlijk wel heel bijzonder vond. Hoewel de olympisch kampioene op de 500 meter nog maar weinig ervaring met de afstand heeft, ziet Friesinger, die namens Eurosport commentaar doet en analyseert tijdens de Spelen, kansen voor Kok.

'Als je dat ziet...'

"Ze is echt een medaillekandidaat", stelt de olympisch kampioene op de 1500 meter van 2002 in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als je ziet dat ze een 1.12 op de 1000 meter rijdt... Ze is in topvorm en moet gezond blijven. Dan denk ik dat ze mee kan doen om een medaille."

Friesinger ziet twee andere vrouwen als haar grootste concurrenten: "Francesca Lollobrigida en Miho Takagi." De Italiaanse won eerder al de 3000 en de 5000 meter, terwijl Takagi op zowel de 500 meter als de 1000 meter de derde plek op het podium innam naast Kok en Jutta Leerdam.

Twijfels over andere favoriet

Ragne Wiklund die voor de Spelen hoog op het favorietenlijstje stond. Ze werd vorige maand nog Europees kampioene en was na de ontbrekende Joy Beune en Takagi de nummer 3 bij de laatste World Cup voor de Spelen. Wiklund pakte in Milaan al zilver op de 3000 meter en brons op de 5000 meter, maar toch is Friesinger niet overtuigd van haar. Dat heeft echter weinig te maken met de schaatskwaliteiten.

"Er zijn er een paar ook echt ziek geweest in het team", doelt Friesinger op Sander Eitrem, de olympisch kampioen op de vijf kilometer. "Die is echt behoorlijk ziek. Dat zie je ook bij de Duitsers, die hadden een klein griepje gehad in het begin van de wedstrijden en dat trekt een beetje door, dus ik weet niet of ze nog topfit is."

1500 meter voor vrouwen

De 1500 meter voor vrouwen gaat vrijdag om 16.30 uur beginnen. Doordat Kok nog geen enkele World Cup op die afstand reed, komt zij al in het begin van het pogramma in actie. Naast Kok doen er met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong nog twee Nederlandse vrouwen mee. Regerend wereldkampioene Joy Beune ontbreekt nadat zij op het OKT slechts als vierde eindigde.