Schaatsicoon Marianne Timmer heeft met pijn in het hart naar de teleurstelling van Joy Beune gekeken op het OKT. Nadat ze zich niet wist te plaatsen voor de Spelen op de 1500 meter ging ze hevig geëmotioneerd van het ijs. "Dat voelt wel als onrecht."

"Ik heb zelf een traantje weggepikt", begint Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. De ex-topschaatsster zag hoe Beune haar favoriete afstand mislipe door een misser, vanwege de rits van haar pak. "Ik vind wel dat zij het kind van de rekening is. Zij heeft eigenlijk die plekken veilig gesteld. Zij laat al zien dat ze anderhalf jaar in topvorm is. Dat ze constant blijft presteren. En ze maakt één foutje en dat is juist net nu."

"Zij wordt hier keihard op afgestraft. Dat voelt wel als onrecht", aldus Timmer. "Ja, ik heb echt met pijn in mijn hart hiernaar gekeken." Beune omschreef haar gevoel zelf al als 'een gebroken hart'. Dat kan Timmer helemaal begrijpen. "Dat zit dan zo diep."

'Groot sportvrouw'

Er ging nog even door het hoofd van Beune om zich te laten vallen, zodat de kans op een aanwijsplek groter zou worden. "Ze herpakte zichzelf goed en ze wilde ook niet opgeven. En dat zegt natuurlijk ook dat ze een groot sportvrouw is."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Ferrari

Toch is het zuur. "Is die pijn überhaupt te omvatten voor iemand die niet aan topsport doet, zeg maar?", vraagt presentator Aron Kleeven zich af. Timmer probeert dat uit te leggen aan de hand van een metafoor over een Ferrari. "Dus jij hebt gespaard voor een mooie auto en dan is er toch nog iemand die een klein handje uit jouw spaarpotje pakt, en dan kan je hem niet meer halen."

"Kijk, de 1500 meter is haar afstand. Dit is haar terrein. Zij laat al tijden zien dat zij de koningin is. En dan is natuurlijk het mooiste wat er is die olympische medaille. En dan mag jij niet op jouw afstand daarheen door een klein foutje. Ja, dat is super super super pijnlijk", besluit de drievoudig olympisch kampioene.

Resetten

Vervolgens ging het ook nog mis op de 5000 meter. Dat komt volgens Timmer door de impact van de teleurstelling. "Ze heeft echt tijd nodig om te resetten en dit een plekje te geven", zegt ze. "Een paar dagen treuren erom en schouders eronder en op de 3000 meter genadeloze terugslaan." Op dat onderdeel wist Beune zich wel te plaatsen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.