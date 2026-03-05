Alle ogen waren vorige maandag gericht op de Olympische Winterspelen van Milaan en dus lagen de Nederlandse schaatsers onder een vergrootglas. Dat ondervonden ook Marijke Groenewoud en haar vriend Mike Dogterom. Die laatste kreeg nogal wat kritiek over zich heen na zijn liefdevolle actie.

"Marijke Groenewoud, ze won goud op de mass start en toen was daar het huwelijksaanzoek", valt voormalig tophockeyster en groot schaatsliefhebster Naomi van As met de deur in huis in haar Sportnieuws.nl-podcast. "Verschrikkelijk lijkt me", breekt oud-ploeggenote Ellen Hoog in.

Een dolgelukkige Groenewoud stormde na de medaille-uitreiking de catacomben van de ijshal van Milaan in richting familie en vrienden. Daar trof ze haar vriend Dogterom, die direct op een knie ging. De topschaatsster zei razendsnel 'ja', waarna onder luid gejuich de ring om haar vinger werd geschoven,

'Laat die mensen gewoon'

Van As gaat verder: “Ik zag ook weer zoveel reacties op Instagram van ‘Jezus, dan heeft ze net goud gewonnen en dan moet je een soort van de spotlight pakken door haar dan ten huwelijk te vragen’. Toen dacht ik: mensen kunnen ook overal over zeiken... Laat die mensen gewoon. Waarschijnlijk heeft die gozer daar echt niet over nagedacht. Die stond gewoon te popelen. En kon niet wachten.”

Hoog erkent: “Ik moet zeggen dat ik het ook wel dacht.” Daar kan Van As op zich wel begrip voor opbrengen: "Maar mensen moeten dat dan ook weer op Instagram zetten... Dan denk ik: kap eens met dat gezeik gewoon overal over."

'Ze draagt hem niet'

"Die meid zal vast blij zijn", gaat Van As verder over Groenewoud. "Die kon het niet bevatten, die had echt geen idee wat haar allemaal overkwam. Dat zei ze ook letterlijk. ‘Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik heb goud gewonnen, ik ga nu trouwen. Verloofd? Ring om mijn vinger.’”

“Ring om haar vinger?", corrigeert Hoog. "Die heeft ze dus niet om!” Van As geeft lachend toe dat ze weet waar haar kompaan op doelt: "Ze draagt hem niet, omdat hij wat groot is en ze is bang dat hij van haar vinger vliegt. Ja hallo! Het zou wel zonde zijn als die ring kwijtraakt."

"Op het ijs", stelt Hoog. "Lijkt me ook onhandig ja." Van As doet het geluid van een wegstuiterende ring na: “Stuitert hij zo net onder de schaats." Hoog: “Ja, precies. Valt ze.”

Ring kwijt

Groenewoud raakte de ring overigens in Milaan al direct kwijt. "Dat was heel stom", erkende ze. "Ik was bij de dopingcontrole en daar was ik mijn handen aan het wassen en droog aan het maken. Met het doekje heb ik mijn ring in de prullenbak gegooid. Ik dacht: shit, mijn ring is weg. Maar ik heb hem weer."

i Marijke Groenewoud en haar verloofde Mike Dogterom. © Getty Images

'Snel vermaken'

Hoog heeft alle begrip voor de keuze van Groenewoud om de ring niet te dragen tijdens haar wedstrijden, tot deze vermaakt is. "Dat is wel een ring die je niet kwijt wil raken. Ik begrijp wel dat zij die niet om heeft tijdens het schaatsen. Ze moet hem even snel gaan vermaken, denk ik.”

Van As vertelt dat ze onlangs al lichte paniek voelde toen ze de pinkring die ze voor haar 40ste verjaardag kreeg, kwijt was en dat ze enorm opgelucht was toen die werd teruggevonden: “Dus ik begrijp haar helemaal.”

WK allround

Groenewoud kwam vorig weekend alweer op het ijs voor de eerste twee afstanden van de NK allround en is komend weekend van de partij op de WK allround. De laatste keer dat het mondiale toernooi werd gehouden, in 2024 in Inzell, werd Groenewoud tweede achter Joy Beune en voor Antoinette Rijpma-de Jong. De drie vertegenwoordigen Nederland ook dit jaar, in Thialf.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Net na de Spelen stonden de NK sprint en allround alweer op het programma en in deze aflevering wordt uitgebreid gesproken over de opvallende planning en het gedoe rondom de aanwijsplekken. Ook komt de openhartige Dafne Schippers voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.