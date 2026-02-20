Voor Jac Orie zijn de Olympische Winterspelen in Milaan bij het langebaanschaatsen niet verlopen zoals gehoopt. De succescoach van Team Essent staat voor het eerst sinds de Spelen van 2002 met lege handen. "Hij moet zeker incasseren", stelt Marianne Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Zelf won Timmer met Orie bij de Winterspelen van 2006 in Turijn het goud op de olympische 1000 meter. Zij kent de coach dus goed. "Na zeven Spelen lukt het een keer niet. Hij heeft met zijn team in Milaan veel tegenslagen gekend. Hij moet echt wel bijsturen, veel praten en zorgen dat iedereen rustig blijft. Er zijn zeker de nodige emoties."

Orie kan qua afgeleverde olympisch kampioenen een indrukwekkende lijst overleggen. Zijn successtory begon in 2002 met Gerard van Velde, die goud pakte op de 1000 meter. Vervolgens veroverde Timmer in 2006 in Turijn de olympische titel, eveneens op de 1000 meter. Mark Tuitert won vier jaar later in Vancouver het goud op de 1500 meter, Daarna schaatste Stefan Groothuis bij de Spelen van 2014 in Sotsji naar goud op de 1000 meter. Vier jaar later kwamen voor Orie de succesvolste Winterspelen. Carlijn Achtereekte (3000 meter), Sven Kramer (5000 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter) grepen in Pyeongchang de macht. De laatste olympisch kampioen uit de stal van Orie is Thomas Krol. Hij won vier jaar geleden in Beijing goud op de 1000 meter.

"Dat is een ongelooflijke lijst", zegt Timmer. "Hij is een uitstekende trainer. Jac is sinds 2002 gewend om medailles, en met name goud, te winnen. Dan zijn dit geen succesvolle Spelen. Hij heeft altijd olympisch kampioenen afgeleverd. Maar nu heeft zijn team niks, en dat is heel weinig."

Timmer verwacht zeker geen einde van een tijdperk. Orie is pas 58 jaar en kan nog lang door in de schaatssport. Zo lopen er binnen Team Essent ook de nodige grote talenten rond, onder wie Angel Daleman en Joep Wennemars. Laatstgenoemde werd in Milaan ook nog eens een bronzen medaille door de neus geboord vanwege de veelbesproken fatale kruising op de 1000 meter. "Anders was daar deze Spelen zeker een medaille bijgekomen", stelt Timmer dan ook vast.

"Dat is dubbel zuur", vervolgt Timmer. "Het contrast met die andere Spelen is groot, dan is het nu karig voor hem. Maar Jac gaat kijken naar hoe er is gereden. Hij weet ook dat zijn schaatsers op waarde zijn geklopt. Dat is wel belangrijk. Maar Jac is gek op goud. Hij moet dit dus zeker incasseren. Dat is voor een trainer ook best wel pittig."

Timmer weet ook dat Team Essent een nieuwe koers met talenten is ingeslagen en dat Orie met zijn ploeg vooral over vier jaar bij de Winterspelen in Frankrijk moet oogsten. "Ze hebben een goede groep met veel talenten. Over vier jaar staat Jac weer met goede sporters aan de start en maakt hij zeker ook weer de jacht op medailles. Met mogelijk ook weer een olympisch kampioen."

Voor Team Essent is er deze Spelen in Milaan nog één kans op olympisch eremetaal. Suzanne Schulting staat vrijdagavond namelijk in de kwartfinales van de 1500 meter bij het shorttrack. Voor Wennemars, Tijmen Snel en Chris Huizinga zit het olympisch avontuur er echter op.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.