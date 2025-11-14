Topschaatser Jordan Stolz (21) was vorig seizoen minder succesvol dan de twee daarvoor. Maar de Amerikaanse alleskunner is helemaal klaar voor het olympisch seizoen en heeft zijn zaakjes prima onder controle.

In 2023 en 2024 won Stolz driemaal goud bij de WK afstanden. Die krankzinnige streak (zes starts bij dat toernooi, zesmaal goud) kwam bij de WK afstanden 2025 ten einde. Weer nam hij drie plakken mee, maar in Hamar zat er geen goud meer tussen.

Wel is makkelijk aan te wijzen waar het vorig seizoen mis ging bij Stolz: een paar weken voor de WK afstanden liep hij een longontsteking op. Inmiddels is Stolz, die nog wel de regerend wereldkampioen allround is, weer helemaal de oude. Misschien is hij wel sterker dan ooit.

Sterker

In gesprek met het Amerikaanse medium WTHR somt Stolz op waarom we ook dit olympisch seizoen weer heel wat van hem mogen verwachten. "Ik ben sterker geworden. Ik heb nu meer kennis van voeding. Ik kan nu beter omgaan met jetlags. Nu reis ik al 3,5 jaar op en neer naar Europa. We gaan voor de Spelen naar Italië. Ik heb alles onder controle, het komt wel goed. Als ik mijn beste races rijd, dan moet dat goud opleveren."

Vervolgens legt hij uit hoe hij traint. In de zomer legt hij enorm veel kilometer af op de fiets. Een sessie kan wel een uur of vier duren. Hij heeft nog niet geschaats in Milaan, waar de Olympische Wintespelen plaatsvinden. Eind november is er een testrace, maar daar gaat hij niet heen en evenmin iemand in zijn omgeving.

World Cup

Hij kijkt uit naar de eerste World Cup van het seizoen, dit weekend in Salt Lake City. Dan kan hij ongeveer zien waar hij staat in het internationale veld. "De hele zomer bouw je je conditie en kracht op. En dan is het fijn om te zien of je je hebt verbeterd ten opzichte van de concurrentie."

