Fenomeen Jordan Stolz zorgde voor een schok in de schaatswereld toen hij donderdag bekendmaakte zijn pijlen ook te richten op een olympische gouden medaille op de massastart. Een ontwikkeling waar zijn eigen schaatscoach geen fan van is. "Ik ga het sowieso spannend vinden."

Stolz is al jarenlang de plaaggeest voor vele Nederlandse topschaatsers. De eerste keer dat hij meedeed aan de WK afstanden in 2023, veroverde de 21-jarige Amerikaans goud op zowel de 500 meter, 1000 meter, als de 1500 meter. Een jaar later deed hij dit huzarenstukje vrolijk over. Toch verliet Stolz de WK afstanden in Hamar vorig seizoen zonder gouden plakken en konden Jenning de Boo en Joep Wennemars hun eerste wereldtitels vieren.

'Hij heeft dat gebruikt als motivatie in de zomer'

Stolz won alsnog tweemaal zilver en eenmaal brons. De reden van zijn 'mindere' prestaties was een keel-en longontsteking. De schaatscoach van Stolz, Bob Corby, vertelt tegen de NOS dat zijn pupil deze tegenslagen juist gebruikt om er beter van te worden. " Twee weken na de WK was Jordan weer in orde. Hij was boos en teleurgesteld omdat hij op de WK niet op zijn best kon zijn, maar heeft dat gebruikt als motivatie in de zomer", aldus de 75-jarige Amerikaan.

Olympisch goud op de massastart?

Het nieuwe internationale schaatsseizoen begint komend weekend in Salt Lake City. Dan wordt daar de eerste World Cup van het seizoen gereden. Ondanks zijn gemotiveerde zomer denkt Corby niet dat Stolz al in staat is om wereldrecords aan te vallen op de pijlsnelle ijsbaan. " Jordan is nog niet op zijn best, vooral door de zware trainingen van de laatste weken. Ik verwacht niet dat hij gaat domineren. Het is een ander seizoen dan de andere jaren, hij hoeft pas goed te zijn in februari."

Dan zijn namelijk de Olympische Spelen in Milaan. Wat anders is dan andere jaren, is dat Stolz daar ook voor een gouden plak wil gaan op de massastart. Vanaf de eerste World Cup in Salt Lake City wil hij ieder weekend afsluiten met dit onderdeel. Dit doet hij om te ontdekken of hij daar ook potten kan gaan breken. "Ik denk dat ik er een goede kans op maak'', vertelde Stolz tegen de NOS.

'Ik ben er geen fan van'

Corby hekelt de keuze van zijn pupil. "Ik ben er geen fan van'', zo stelt hij. De risico's van de massastart zijn volgens hem te groot. Toch hield Corby Stolz niet tegen in zijn beslissing. "Maar wie ben ik om hem tegen te houden? Jordan gelooft dat hij kans heeft op een extra olympische medaille. Daar steun ik hem bij."

Ook hoopt zijn coach dat Stolz tijdens massastarts niet te vaak in tactische gevechten belandt. Wel heeft Corby al een idee hoe de wedstrijden zich gaan ontvouwen als zijn pupil deelneemt. "Ik verwacht snelle wedstrijden omdat ze hem willen afmatten, dat levert minder duw- en trekwerk op." Dit verwacht Corby omdat de concurrentie waarschijnlijk geen sprint aandurft met Stolz. "Maar ik ga het sowieso spannend vinden."

