Joy Beune sjeest in baanrecord naar zege op 1500 meter bij World Cup in Quebec

Joy Beune heeft de laatste 1500 meter van het World Cup-seizoen gewonnen. De Nederlandse klokte 1:55,50 in Quebec en dat was precies gelijk met het baanrecord van Ivanie Blondin uit 2022. Beune nam ook plek drie in het wereldbekerklassement over van Marijke Groenewoud.

Beune opende in 26,26 en noteerde daar 28,40 achteraan. De Nederlandse profiteerde na iets meer dan 700 meter van haar tegenstander Ayano Sato door na de bocht in de slipstream van de Japanse mee te gaan. Ze perste er daardoor een rondje 29,64 uit en de slotronde ging in 31,20. Dat zorgde voor een supertijd van Beune en een derde plek in het uiteindelijke World Cup-klassement.

"Het begint erop te lijken", sprak Beune na afloop bij de NOS. "Nu nog even vasthouden tot het WK. Ik voel me heel lekker, ik voel me heel machtig. Er zit zeker nog wel meer in", ging ze verder. "Ik ben heel blij met hoe het nu gaat. Nog derde in het eindklassement, dus al met al een goeie race gereden."

Toppers ontbraken

Melissa Wijfje werd derde, de Chinese Mei Han pakte het zilver. In Quebec ontbraken de grote namen; Miho Takagi, Antoinette Rijpma-De Jong en Kimi Goetz waren er niet bij. Toch doet dat niets af van de prestatie van Beune, die klaar lijkt voor de WK afstanden over twee weken.