Joy Beune stoort zich regelmatig aan Kjeld Nuis: 'Dat moet ik vaak tegen hem zeggen'

Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na een rustige periode allebei weer begonnen aan de voorbereiding op het schaatsseizoen. Het schaatskoppel heeft de afgelopen tijd dus veel tijd met elkaar kunnen doorbrengen, maar dat gaat niet altijd even goed. Zo hebben ze af en toe mot met elkaar.

Beune schoof zondag aan in het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX om vooruit te blikken op het nieuwe schaatsseizoen. Toch ontkwam ze er niet aan om ook over haar privéleven te vertellen. Presentatrice Margreet Reijntjes wilde dolgraag weten waarover de schaatsster met haar vriend weleens discussies heeft. "Het huishouden", reageerde Beune vrijwel direct.

Vaatwasser zorgt voor onenigheid

Maar waar zijn de twee topschaatsers het dan precies over oneens? "Dingen op de vaatwasser zetten of juist erin", onthulde Beune in het radioprogramma. Over in welk kamp de schaatsster zelf zit, is ze ook heel duidelijk: "Ik zet ze in de vaatwasser."

Het is echter niet zo dat er dan met de deuren wordt gesmeten in huis: "Nee, we maken geen ruzie. Maar ik moet wel vaak zeggen: kan je misschien even hier op letten? Of zou je dit schoon willen houden? Dat is lastig."

Ontspannen op vakantie

Beune en Nuis zijn al jaren samen en wonen samen in Heerenveen. Voordeel van dezelfde sport beoefenen, is dat de twee gelijktijdig vakantie kunnen vieren. Daar hebben ze dan ook gebruik van gemaakt. Ze gingen samen met de zoon van Nuis een weekje naar Kreta. Daar vierde Beune overigens haar verjaardag.

Beune blinkt uit

Beune brak het afgelopen schaatsseizoen definitief door. Ze won goud op de WK afstanden op de 5.000 meter en werd wereldkampioen allround. Ze hoort sinds dit seizoen dus echt bij de grote namen en dat blijkt wel uit de commerciële deals die ze gesloten heeft. Zo was Beune in een pikante fotoshoot nog te zien als boegbeeld van een lingeriemerk.