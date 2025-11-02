De NK afstanden begint om 12.00 uur met de 10 kilometer bij de mannen. Daar zijn de ogen gericht op Beau Snellink. Op de slotdag in Thialf rijden ook de vrouwen (zonder Joy Beune) de langste afstand. Verder zijn er vraagtekens rond Jutta Leerdam op de 1000 meter, hoopt Joep Wennemars 'zijn' 1000 meter winnend af te sluiten en staan de mass start en de ploegenachtervolging op het programma. Volg dag 3 van de NK afstanden hier live.

De schaatsers rijden per twee; nummers 1 en 2 in het overzicht hieronder rijden tegen elkaar, nummers 3 en 4 ook, enzovoorts. Vanaf 12.00 uur begint de 10.000 meter, met de ogen gericht op Marcel Bosker, Beau Snellink, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Volg de NK afstanden hieronder live. Per afstand wordt dit artikel bijgewerkt.

5000 meter voor vrouwen

Na de 10.000 meter bij de mannen is het de beurt aan de vrouwen. Vanaf 13.03 uur gaat de vijf kilometer van start. De slotrit zou eigenlijk gaan tussen twee wereldtoppers, maar door de afmelding van de zieke wereldkampioene Joy Beune is Merel Conijn van Team Albert Heijn-Zaanlander nu de gedoodverfde favoriet. Zij won zaterdag al de 3000 meter.

1000 meter voor mannen en vrouwen

Vervolgens wordt dag 3 van de NK afstanden vervolgd met de 1000 meter bij de mannen. Er wordt vanaf 15.20 uur gestreden om de nationale titel. Al decennia is Nederland ijzersterk op de dubbele sprint. Kijk alleen al naar de drie laatste ritten: Jep Wennemars tegen Tim Prins, Wesly Dijs tegen Kjeld Nuis, Jenning de Boo tegen Merijn Scheperkamp. De Boo reed op de 500 meter een nieuw baanrecord.

Om 16.11 uur staat de 1000 meter bij de vrouwen op de rol. Het is momenteel de vraag of Jutta Leerdam aan de start komt. Zaterdag gaf ze na de 500 meter aan dat ze kampt met liesklachten. Ze is ingedeeld in een rit met Suzanne Schulting. Dat is pikant, want Schulting greep net naast een ticket voor de World Cup op de 500 meter en dat was omdat Leerdam 0,01 seconde sneller was.

Massastart

De mass start bij de mannen begint om 17.09 uur. De winnaars van de vorige drie jaar waren Jorrit Bergsma, Harm Visser en Bart Hoolwerf en zij zijn ook dit jaar present in Thialf.

De vrouwen beginnen om 17.28 uur aan de mass start. Bij de vrouwen is Marijke Groenewoud de titelhouder. Suzanne Schulting heeft zich ook ingeschreven.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.