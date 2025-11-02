De slotdag van de NK afstanden is in volle gang en het is nu de beurt aan de vrouwen op de 1000 meter. Daar wordt een tweestrijd verwacht tussen Jutta Leerdam en Femke Kok, maar het is de vraag of dat ook gaat gebeuren. Leerdam, die de afgelopen zes jaar het goud won, kampt met fysieke problemen. Later vandaag staat nog de massastart op het programma. Volg dag 3 van de NK afstanden hier live.

De schaatsers rijden per twee; nummers 1 en 2 in het overzicht hieronder rijden tegen elkaar, nummers 3 en 4 ook, enzovoorts. De 1000 meter bij de vrouwen is nu bezig met onder meer Jutta Leerdam, Femke Kok en Antoinette Rijpma-De Jong. Volg de NK afstanden hieronder live. Per afstand wordt dit artikel bijgewerkt.

10.000 meter voor mannen

Op de 10.000 meter bij de mannen werd zondagmiddag direct geschiedenis geschreven. Jorrit Bergsma kroonde zich tot de oudste kampioen ooit na een bloedstollende strijd met Marcel Bosker om het goud.

5000 meter vrouwen

Merel Conijn maakte het feest bij de ploeg van Jillert Anema nog groter door het goud te pakken op de 5000 meter voor ploeggenotes Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff. Ze benaderde zelfs het nationale record van Irene Schouten.

1000 meter voor mannen

Joep Wennemars pakte na de wereldtitel ook het goud op de NK afstanden. Hij troefde rivalen Tim Prins, Jenning de Boo en Kjeld Nuis af. Kai Verbij verraste met een knappe prestatie in Thialf.

Massastart

De mass start bij de mannen begint om 17.09 uur. De winnaars van de vorige drie jaar waren Jorrit Bergsma, Harm Visser en Bart Hoolwerf en zij zijn ook dit jaar present in Thialf.

De vrouwen beginnen om 17.28 uur aan de mass start. Bij de vrouwen is Marijke Groenewoud de titelhouder. Suzanne Schulting heeft zich ook ingeschreven.

