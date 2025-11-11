Kjeld Nuis blies op 10 november 36 kaarsjes uit. Ondanks zijn leeftijd behoort de schaatstopper nog altijd tot de mondiale wereldtop. Dat zorgt voor lof voor de 'absolute winnaar' Nuis.

De schaatser heeft een palmares om u tegen te zeggen. Ga maar na: drie gouden olympische medailles, vier wereldtitels, twee keer Europees goud en ontelbaar veel nationale prijzen. Anderhalve week geleden versloeg de schaatsveteraan nog de veel jongere Tim Prins (22) en Joep Wennemars (23) op 'zijn' 1500 meter. Vervolgens richtte hij zich tot de Amerikaanse sensatie Jordan Stolz:

Routinier Nuis krijgt credits

Zijn nationale titel op de schaatsmijl zorgt ervoor dat Nuis mee mag doen aan de World Cups. In de Bureau Sport Podcast is Erik Dijkstra vol lof over Nuis. "Dat hij het daar op dat NK toch weer uit zichzelf trok op tóch weer Nederlands kampioen te worden. En dan op het podium te staan met twee jongens - die met een beetje fantasie zijn zoons hadden kunnen zijn - dan vond ik knap", aldus Dijkstra.

Voormalig topschaatser Erben Wennamars noemt Nuis een 'absolute winnaar'. "Het is knap. Hij doet het eigenlijk continu. De jonge jongens hebben hem nog steeds niet verslagen", weet Wennemars. "Hij is de afgelopen jaren áltijd de beste geweest op die afstand. Dus de omslag moet nog komen. Hij is nog de wereldrecordhouder", beargumenteert de schaatsanalist.

"De nieuwe generatie gaat hem eraf rijden, maar de vraag is wanneer. De tijd is nu tegen hem", denkt Wennemars. "Hij is 36, dat gaat ongelooflijk moeilijk worden. Maar de manier waarop hij schaatst en hoe fit hij nog is... heel veel sporters worden op oudere leeftijd stijver. Maar als ik zie hoe diep hij nog zit, hoe goed hij voor zijn lichaam zorgt. Dat is echt bewonderenswaardig", looft Wennemars.

