De World Cup in Hamar wordt zondag afgesloten met de ploegenachtervolging, mass start, mixed relay en de tweede omloop van de 500 meter bij de mannen en vrouwen. Veel Nederlandse topschaatsers zijn al naar huis om zich voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi. Toch kan er nog voor sensatie gezorgd worden. Bekijk hier de startlijsten.

Toppers als Jutta Leerdam, Joy Beune en Angel Daleman ontbraken al tijdens de eerste dagen van de World Cup in Hamar. Op de slotdag slaan ook Femke Kok en Jenning de Boo hun laatste onderdeel over.

Maar eerst staat de ploegenachtervolging op het programma. Om 13.00 uur gaan de vrouwen in de A-groep van start. Bij Nederland debuteert Kim Talsma in de selectie, die verder bestaat uit Antoinette Rijpma-De Jong, Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje. Zij nemen het in de slotrit op tegen Japan.

Startlijst ploegenachtervolging vrouwen

Bij de mannen rijden Beau Snellink, Chris Huizinga, Marcel Bosker en Bart Hoolwerf voor Nederland. Zij komen al in rit twee in actie en nemen het daarin op tegen Duitsland.

Startlijst ploegenachtervolging mannen

Vervolgens is het de beurt aan de vrouwen op de 500 meter. Daar ontbreken toppers Leerdam en Kok dus. Laatstgenoemde blonk bij de eerste rit op de sprintafstand nog uit met een baanrecord. Anna Boersma en Dione Voskamp moeten de Nederlandse eer hoog houden.

Startlijst 500 meter vrouwen

Bij de mannen ontbreekt De Boo, die bij de eerste 500 meter nog tweede werd achter Jordan Stolz. De Amerikaanse schaatssensatie lijkt nu dus vrij spel te hebben in Hamar, waar hij vrijdag nog een baanrecord reed op de kortste afstand. Maar wellicht kan zijn directe tegenstander Damian Żurek nog stunten op de slotdag.

Startlijst 500 meter mannen

Bij de mass start vrouwen komen Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff in actie. Ook buitenlandse toppers als Ivanie Blondin en Francesca Lollobrigida strijden om de winst.

Startlijst mass start vrouwen

Bij de mannen moeten Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma het doen voor Nederland. Zij krijgen concurrentie van onder andere Jordan Stolz, Metodej Jilek en Timothy Loubineaud.

Startlijst mass start mannen

De World Cup in Hamar wordt afgesloten met de mixed relay. Nederland komt niet in actie op dat onderdeel.

Startlijst mixed relay

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.