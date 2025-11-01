De derde dag van de NK afstanden in schaatstempel Thialf belooft weer veel spektakel. Zowel de mannen als vrouwen rijden de langste afstand en de 1000 meter. Ook worden de massastart en ploegenachtervolging tweemaal gereden.

De laatste dag van de NK afstanden wordt afgetrapt met de 10.000 meter bij de mannen. Het eerste startschot voor de tien kilometer klinkt om 12.00 uur in Thialf.

Marcel Bosker won de 5000 meter en in rit twee mag hij tonen of hij ook profiteert van zijn afgeslankte bovenbenen op de 10.000 meter. Jorrit Bergsma en Beau Snellink sluiten de wedstrijd af.

De schaatsers rijden per twee; nummers 1 en 2 in het overzicht hieronder rijden tegen elkaar, nummers 3 en 4 ook, enzovoorts

5.000 meter voor vrouwen

Na de 10.000 meter bij de mannen is het de beurt aan de vrouwen. Vanaf 13.03 uur gaat de vijf kilometer van start. De slotrit bevat twee grote titelkandidaten: Merel Conijn (die al de 3000 meter won) en ex-wereldkampioene Joy Beune.

1000 meter voor mannen en vrouwen

Vervolgens wordt dag 3 van de NK afstanden vervolgd met de 1000 meter bij de mannen. Er wordt vanaf 15.20 uur gestreden om de nationale titel.

Al decennia is Nederland ijzersterk op de dubbele sprint. Kijk alleen al naar de drie laatste ritten: Jep Wennemars tegen Tim Prins, Wesly Dijs tegen Kjeld Nuis, Jenning de Boo tegen Merijn Scheperkamp. De Boo reed op de 500 meter een nieuw baanrecord.

Om 16.11 uur staat de 1000 meter bij de vrouwen op de rol. Het is momenteel de vraag of Jutta Leerdam aan de start komt. Zaterdag gaf ze na de 500 meter aan dat ze kampt met liesklachten. Ze is ingedeeld in een rit met Suzanne Schulting. Dat is pikant, want Schulting greep net naast een ticket voor de World Cup op de 500 meter en dat was omdat Leerdam 0,01 seconde sneller was.

Massastart

De mass start bij de mannen begint om 17.09 uur. De winnaars van de vorige drie jaar waren Jorrit Bergsma, Harm Visser en Bart Hoolfwerf en zijn ook dit jaar present in Thialf.

De vrouwen beginnen om 17.28 uur aan de mass start. Bij de vrouwen is Marijke Groenewoud de titelhouder. Suzanne Schulting heeft zich ook ingeschreven.

