Marijke Groenewoud kan haar verwachtingen op de Winterspelen in Milaan nog niet waarmaken. Op de 1500, 3000 en 5000 meter greep ze naast de medailles. Wel pakte ze met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong het zilver op de ploegenachtervolging. Maar het zijn dus zeker niet haar Spelen. Schaatsicoon Marianne Timmer hoopt op een goede afloop voor Groenewoud.

"Zij heeft niet laten zien wat ze kan", trapt Timmer tegenover Sportnieuws.nl af over de mislukte missie op de 1500 meter van vrijdag. Op die afstand eindigde Groenewoud als tiende. "Zij is wel de grootste teleurstelling van vandaag. Dit had ik niet helemaal verwacht." Wel was er voor Nederland groot succes, want Antoinette Rijpma-de Jong greep verrassend het goud."

Timmer ziet dat het bij Groenewoud absoluut niet vanzelf gaat. "Bij haar gaat het allemaal te zwaar. Ze heeft al een bewogen twee weken achter de rug en ze kan dit niet omkeren", doelt ze op de matige resultaten van Groenewoud op de Spelen tot dusver. Ook was zij onderdeel van een discussie over dat regerend wereldkampioene Joy Beune misschien wel haar plek op de 1500 moest innemen. Daarmee zou TeamNL meer kans op goud hebben. Daar aarzelde Groenewoud, die zich immers op eigen kracht had gekwalificeerd, geen moment over. Zij reed gewoon zelf.

Volgens Timmer gaat nu alsnog de knop om bij Groenewoud en kan zij zich richten op haar allerlaatste kans bij de mass start van zaterdag. "Dat zei ze ook in haar interview. En daar is ze gewoon kanshebster op goud. Dat is een ander spel. Ze heeft misschien niet de vorm die ze zou moeten hebben, maar bij de mass start gaat het vooral om de juiste positie kiezen. En dat kan zij als geen ander. Daar is en blijft ze eigenlijk wel de favoriet. Ze kan deze tegenslag achter zich laten, want ze wil heel graag een individuele medaille hebben."

