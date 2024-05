Zwangere Irene Schouten showt luxe op 'girls trip' in Portugal

Irene Schouten is lekker met haar vriendinnen aan het ontspannen in Portugal. Op haar Instagram deelt ze beelden van de 'girls trip'. Nadat de oud-schaatsster zaterdag bekend maakte dat ze in verwachting is van haar eerste kindje, besloot ze de zon op te zoeken met haar vriendinnen.

Zo net na de bekendmaking van haar zwangerschap geniet Schouten van de rust, nu het nog kan. In haar Instagramstory deelt de 31-jarige olympisch kampioene een video. Daarop is ze te zien met haar vriendinnen, aan een zwembad in het zonnige Portugal. "Girls trip", schrijft ze erbij, gevolgd door een emoji van een zon. Later deelde 31-jarige ex-topsporter ook nog beelden, waarin ze een rondleiding geeft door de luxueuze villa.

Instagramstory van Irene Schouten. Instagram

Felicitaties

Schouten werd sinds de bekendmaking van haar zwangerschap overladen met felicitaties. Kjeld Nuis maakte op Instagram een dolletje met zijn voormalig schaatscollega. "Dat hij maar net zo knap, sterk, en handig mag worden als papa", schrijft de vriend van Joy Beune.

Schouten reageerde met een schaterlachende smiley op de gevatte reactie van Nuis. De twee hebben een prima band met elkaar. Zo stond Nuis onlangs bij het afscheid van Schouten in Thialf met zijn zoontje vooraan te klappen voor de groot kampioene.

Nieuwe uitdaging tijdens Olympische Spelen

Komende zomer is Schouten veel op televisie te zien. Ze schuift bijna de hele Olympische Spelen in Parijs aan bij de sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Een nieuwe uitdaging voor de ex-topsporter. "Het is de andere kant van de streep", zei Schouten over het zomerse project.

"Ik heb er heel veel zin in, maar vind het ook wel spannend. Als ik op de Spelen actief was, vond ik al die microfoons vervelend, nu sta ik er zelf", vervolgde Schouten. "Hoe ik het ga doen, weet ik nog niet. Maar ik wil niet dat de sporters weglopen bij mij."

Klussende Irene Schouten

Schouten zat de afgelopen periode sowieso niet stil. Samen met haar man Dirkjan zit ze volop in de verbouwing van hun huis. En er moet nog flink worden geklust, al is de eindfase van de verbouwing inmiddels wel begonnen. Schouten deelt op haar Instagram-account regelmatig updates van de vorderingen van de verbouwing.

Schouten en haar man begonnen aan hun 'droomproject' nadat ze in 2022 te horen kregen dat hun huis plat moest. Er zaten namelijk geen heipalen onder. Gelukkig is Dirkjan timmerman en was het voor hem geen probleem om het huis zelf opnieuw te bouwen.

Biografie Irene Schouten

Schouten maakte vorige week ook bekend dat ze eind van dit jaar met een biografie komt. De drievoudig olympische kampioene is trots op het boek over haar leven, maar vindt het ook enorm spannend. "Een bijzonder traject waar ik onwijs trots op ben. Een pure inkijk in mijn leven, mega spannend en kwetsbaar."