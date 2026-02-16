Hoewel Angel Daleman zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, geniet het 18-jarige schaatstalent met volle teugen van haar landgenoten. De 500 meter met goud voor Femke Kok en zilver voor Jutta Leerdam was wat dat betreft de kers op de taart.

Daleman was zondagavond uitgenodigd bij Ciao Tutti van Eurosport en daarin werd er teruggeblikt op de gouden race van Kok. "Die opening is echt bizar", is Daleman enthousiast. "Het ging echt heel hard. Je ziet dat ze snelheid blijft bouwen. Ze valt niet stil."

Binnenbocht

Voorafgaand aan de race had Daleman laten vallen dat zij liever niet eindigt met een binnenbocht, zoals bij Kok wel het geval was tijdens haar olympische race. "Het verschilt natuurlijk per rijder, maar als ik voor mezelf kijk wat ik fijn vind: in de binnenbocht maak je sneller foutjes. Je maakt super veel snelheid en moet de bocht goed aansnijden. Femke rijdt gewoon een supermooie bocht. Echt insane!"

Daleman blijft lyrisch over haar zeven jaar oudere landgenote. "Technisch is zij zó goed. Ze zit super diep, alles is raak, het zijn brede klappen en ze is gewoon supersterk."

"Iedereen verwacht maar dat Femke 'het even zou doen'. Ik zag toevallig ook een interview waarin ze zei dat je de 500 meter sowieso niet 'even doet'. Alles moet kloppen. Dat maakt het ook een hele mooie afstand en echt cool dat je onder die druk niet een beetje wint, maar gewoon met een dik gat."

Lof voor Leerdam

De zilveren medaille ging naar Jutta Leerdam, die volgens Daleman ook echt trots mag zijn op haar prestatie op de 500 meter. "Ergens zal zij ook weten dat Femke op de 500 meter domineerde. Persoonlijk dacht ik: 'het zou eventueel misschien toch nog wel kunnen', maar deze tijd is voor haar super goed. Ze zal misschien gehoopt hebben op een 36'er, maar dit blijft een hele goede tijd."

Ook de winnares van het brons, de 31-jarige Miho Takagi, krijgt complimenten van Daleman. "Dat vind ik zo vet om te zien. Takagi is een legende in het schaatsen en dan pakt ze gewoon weer brons. Echt heel cool."

Persoonlijk record

Doordat Daleman zelf niet meedoet aan de Olympische Winterspelen in Milaan, staat zij wat minder in de spotlights. Dat betekent echter niet dat de 18-jarige stilzit. In Thialf was Daleman hard aan het trainen, toen ze een absolute persoonlijke toptijd neerzette op de 1000 meter. Ze kwam tot 1.14,58. Ter vergelijking: zo'n tijd zou op de olympische 1000 meter goed zijn geweest voor een vijfde plaats, achter Jutta Leerdam. Femke Kok, Miho Takagi en Brittany Bowe.