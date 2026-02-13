De Nederlanders deden het vrijdag erg goed op de 10.000 meter bij de mannen tijdens de Olympische Winterspelen. Jorrit Bergsma maakte natuurlijk indruk met het brons, maar ook landgenoot Stijn van de Bunt deed het met een vijfde plek erg goed. Ex-topschaatsster Marianne Timmer vond het knap hoe Van de Bunt zich liet zien en verwacht dat Nederland nog veel plezier aan hem gaat beleven.

Van de Bunt debuteerde zondag op de 5000 meter en bleef ondanks een bak aan zenuwen toen slechts drie seconden verwijderd van een medaille. Op de 10.000 meter liet hij zich vrijdag helemaal van zijn beste kant zien met een knappe vijfde plaats. De Nederlander daarmee sneller dan regerend wereldkampioen Davide Ghiotto en Sander Eitrem, de winnaar van de vijf kilometer.

'Gaan we nog veel plezier aan hebben'

"Een veelbelovend debuut", concludeert Timmer dan ook na de eerste twee optredens van Van de Bunt in Milaan. "Achteraf gezien zat hij ook niet heel ver van het podium. Als je naar de tijden kijkt." De Nederlander was uiteindelijk vijf seconden langzamer dan landgenoot Bergsma.

Volgens Timmer belooft dat veel goeds voor de toekomst: "Geef Stijn nog een paar jaar, die gaat de aansluiting vinden en dat wordt een schaatser waar we heel lang plezier van hebben. Hij staat gewoon tussen de gevestigde orde die allemaal records hebben gereden dit seizoen. Dat is grote klasse."

Zwaar ongeval

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat de Spelen bij voorbaat al geslaagd waren voor Van de Bunt door de aanloop naar het schaatsjaar. Hij liep afgelopen zomer een gebroken rug op nadat hij bij een trainingsrit met zijn racefiets vol op een auto klapte. "Stijn heeft ontzettend veel meegemaakt dit seizoen. Hij heeft dat ongeval gehad, dat is al even geleden, maar wel in dit seizoen."

"Vervolgens staat hij op het OKT in één keer in de schijnwerpers. Daar had hij helemaal niet over nagedacht en dan in één keer komen er heel veel nieuwe dingen op je pad. Dan komt hij op de Spelen en daar had hij van tevoren natuurlijk ruimschoots voor getekend", aldus Timmer.

Ploegenachtervolging en mass start

Van de Bunt is nog niet klaar in Milaan, want hij rijdt nog de ploegenachtervolging en de mass start. Zijn deelname op dat eerste onderdeel zorgde de afgelopen dagen echter wel nog voor rumoer. Lange tijd werd aangenomen dat hij één van de drie schaatsers was die sowieso in actie zou komen, maar bondscoach Rintje Ritsma trok dat plotseling in twijfel. Van de Bunt moest dat via de media horen en dat zorgde voor onvrede.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.