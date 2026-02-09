Voor Jutta Leerdam staat maandag 9 februari 2026 al tijden omcirkeld in haar agenda. Dan moet ze namelijk haar droom verwezenlijken met olympisch goud op de 1000 meter. Maar in aanloop naar haar belangrijke race was het haar verloofde Jake Paul die de headlines pakte.

De uitgesproken Amerikaan arriveerde zaterdag in Milaan, waar meteen een aandoenlijke ontmoeting volgde met Leerdam. In de dagen die volgden, hield Paul de gemoederen flink bezig. Zo liet hij zich onder meer uit over de Halftime Show van de Super Bowl in de NFL (American football). Daar trad de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny op, en dat was tegen het zere been van Trump-aanhanger Paul.

Onenigheid in familie Paul vlak voor race Jutta Leerdam

President Donald Trump organiseerde een alternatieve show terwijl Bad Bunny optrad in Santa Clara, Californië. Bij Paul ging het beeld in Italië toen de Spaanstalige zanger optrad eveneens op zwart. "Ik zet de halftimeshow opzettelijk uit. Laten we ons verenigen en grote bedrijven laten zien dat ze niet zomaar alles kunnen doen wat ze willen zonder consequenties. Besef dat jullie macht hebben. Zet de show uit. Een nep-Amerikaan die openlijk zijn afkeer van Amerika uitspreekt. Dat kan ik niet steunen", schreef hij.

I love my brother but I don’t agree with this



Puerto Ricans are Americans & I’m happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island https://t.co/yCsuwa79gk — Logan Paul (@LoganPaul) February 9, 2026

Die uitspraken domineerden het nieuws in de Verenigde Staten. Helemaal omdat Paul zelf woonachtig is in Puerto Rico. Net als zijn broer Logan, die hem van repliek diende. "Ik hou van mijn broer, maar ik ben het niet met hem eens. Puerto Ricanen zijn Amerikanen en ik ben blij dat ze de kans krijgen om het talent te tonen dat van het eiland komt", deelde de oudste van het stel op het sociale medium.

Jake Paul geeft opheldering

Na een korte nacht slapen stond de telefoon van Paul waarschijnlijk roodgloeiend. Zijn tweet was ontploft en dus wilde de braniemaker zelf duidelijkheid scheppen. "Het probleem met mijn tweet is dat het woord 'nep' verkeerd wordt geïnterpreteerd. Hij is overduidelijk geen nepburger, want hij is Puerto Ricaan en ik hou van Puerto Rico en alle Amerikanen die het land steunen", aldus Paul, die Bad Bunny "nep" noemde vanwege zijn "waarden en kritiek op ons geweldige land".

Paul is het vooral met de Puerto Ricaanse zanger oneens, omdat hij kritiek heeft op immigratiedienst ICE. "Als je profiteert van een land en het platform dat het je biedt, maar het tegelijkertijd publiekelijk minacht, dan bedoel ik met een schijnburger zijn", verklaarde Paul. Maandagmiddag volgde nog een nieuw bericht vanuit Milaan. "Jongens, ik ben dol op Bad Bunny, ik weet niet wat er gisteravond op mijn Twitter is gebeurd?? Wat is dit nou?"

Goud voor Jutta Leerdam

In aanloop naar haar - uiteindelijk - gouden race zei Leerdam al dat ze in een "bubbel" zat. Dat liet ze zien ook, met een waanzinnige olympische titel op de 1000 meter.

Super Bowl 60

Bad Bunny trad op in de rust van de finale van de NFL. Zondagavond (Amerikaanse tijd) streden Seattle Seahawks en New England Patriots om de felbegeerde Lombardi Trophy. De defensie van de Seahawks gaf quarterback Drake Maye van de Patriots amper tijd om na te denken. Seattle won daardoor overtuigend met 29-13 en won zo voor de tweede keer de NFL.