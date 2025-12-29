Het kalenderjaar zit er bijna op, maar de Nederlandse topschaatsers moeten nog één keer laten zien wat ze waard zijn. Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) is begonnen op tweede kerstdag en duurt in totaal maar liefst vijf dagen. Het is maandag tijd voor de middellange afstanden. Bekijk hieronder het volledige programma van het spektakel in schaatstempel Thialf te Heerenveen.

De laatste dagen van 2025 zijn allesbepalend voor het restant van het schaatsseizoen van de Nederlanders. De eerste tickets op het OKT zijn inmiddels verdeeld, maar er zijn nog een aantal grote namen die aan de bak moeten voor een plekje op de Winterspelen van Milaan.

In aanloop naar het cruciale toernooi maakte de KNSB, de Nederlandse schaatsbond, de zogeheten matrix wereldkundig. Daarmee is duidelijk welke plek tijdens het OKT waarschijnlijk recht geeft op een ticket voor de Spelen.

Voor Nederland mogen er in totaal negen mannen en negen vrouwen naar de Spelen. In totaal zijn er veel meer startplekken als je alle afstanden bij elkaar optelt, maar veel schaatsers komen in Milaan op meerdere afstanden in actie.

Het kwalificatietoernooi begon op vrijdag 26 december en duurt tot en met dinsdag 30 december. Er zijn per dag weinig afstanden, zeker in vergelijking met de World Cup. Dat heeft ermee te maken dat schaatsers niet te vaak op één dag in actie moeten komen tijdens een kwalificatietoernooi.

Op de eerste dag van het OKT was er direct veel chaos. Topfavoriete Jutta Leerdam kwam op de 1000 meter ten val en moet dus hopen op een aanwijsplek voor die afstand. Femke Kok en Suzanne Schulting wisten zich wel voor Milaan te plaatsen. Bij de mannen zorgde Stijn van de Bunt voor een sensatie door de 5000 meter te winnen. Hij mag samen met nummer twee Chris Huizinga naar de Spelen.

Op dag twee maakte Jenning de Boo bijzonder veel indruk, haakte Antoinette Rijpma-de Jong af voor de 3000 meter en was het Marijke Groenewoud die een ticket veiligstelde. Joy Beune zit officieel nog even in de wachtkamer, maar toonde aan dat het ondanks een brakke nacht met haar vorm wel goed zit.

Op de derde dag nam Leerdam revanche voor haar valpartij op de 1000 meter. Ze zette achter de oppermachtige Femke Kok de tweede tijd neer op de 500 meter en lijkt daarmee in ieder geval zeker van deelname aan de Spelen. Bij de mannen toonde Stijn van de Bunt opnieuw zijn klasse door een weergaloze 10.000 meter te rijden.

Resterend programma OKT

Maandag 29 december

18:15 | 1500 meter vrouwen

19:11 | 1000 meter mannen



Dinsdag 30 december

17:45 | 5000 meter vrouwen

18:58 | 1500 meter mannen

De Olympische Winterspelen vinden over anderhalve maand plaats. Het sportspektakel in Milaan duurt van 6 februari tot en met 22 februari.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.