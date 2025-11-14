In het olympisch schaatsseizoen lijkt alles te draaien om de gouden medailles op de Winterspelen. Maar coach Jillert Anema van team AH-Zaanlander denkt daar anders over. Na een gewetensvraag reageert hij fel. "Ik vind het echt onnozel om alleen met winnen bezig te zijn."

Olympisch goud in Milaan lijkt dit jaar voor iedereen het hoofddoel te zijn. Maar dat geldt niet voor coaches Anema en Arjan Samplonius. Bij Team AH-Zaanlander draait het allemaal om persoonlijke records. "Dat zou voor iedere coach de heilige graal en het hoofddoel moeten zijn, maar ik vind dat daar veel te weinig naar wordt gekeken", zegt de 70-jarige fel in gesprek met De Telegraaf.

'Flauwekul'

"Het is heel simpel: de taak van Arjan en mij is om onze rijders beter te maken. Veel te vaak wordt gedacht dat het onze taak is om ze te laten winnen. Maar dat is flauwekul", vervolgt hij. De persoonlijke records laten zien hoe een schaatser zich ontwikkelt, terwijl je voor overwinningen ook afhankelijk bent van de concurrentie. "Winnen heb je niet zelf in de hand, beter worden wel. Ik vind het echt onnozel om alleen met winnen bezig te zijn.”

Samplonius deelt die mening. "Wij kunnen een sporter niet laten winnen. Winnen doen ze uiteindelijk zelf", legt hij uit. "Wij leiden onze sporters op om zo hard mogelijk te schaatsen en dan is winnen daar weer een reactie op.”

Goud of PR?

Daarop wordt het duo een dilemma voorgelegd. Willen ze liever dat Merel Conijn straks in Milaan met een persoonlijk record olympisch zilver zien winnen, of goud in een minder goede tijd? "Is de laatste vraag een gewetensvraag?", lacht Anema voordat hij antwoord geeft. "Voor de sporter zelf natuurlijk goud, maar voor een coach is een persoonlijk record dus het ultieme. Of nou ja, dat zou het dus moeten zijn. Dat zou namelijk betekenen dat ik mijn werk goed heb gedaan.”

Samplonius kan geen keuze maken. "Doe mij maar goud in een persoonlijk record. Mag dat ook? Dat is voor mij het ultieme", zegt hij.

De coaches waren onlangs te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar spraken ze over de toekomst. De twee zijn een succesvol duo, maar er komt mogelijk een tijd dat Anema geen onderdeel is van de ploeg. Wat er dan gebeurt? Daar gaan de twee vooral lachend mee om. "Jij doet een hypothetische situatie dat Jillert dood neervalt", zo begint Samplonius grappend nadat de vraag wordt gesteld. De gevatte reactie van Anema laat niet lang op zich wachten. "Ik hoor enige hoop in jouw stem. Ik zie het wel hoor!"

