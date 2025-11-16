Jordan Stolz is pas 21, maar maakt al zo’n indruk dat zijn landgenoot uit de Verenigde Staten, Eric Heiden – de man van vijf keer goud op één Olympische Spelen – zichzelf in hem terugziet. Voor Heiden is het bijzonder om zo duidelijk een jonge versie van zichzelf te herkennen. "Bijna angstaanjagend", noemt hij het.

De vergelijking tussen de twee Amerikanen is de afgelopen jaren steeds vaker gemaakt, maar pas nu bevestigt Heiden het zelf. Hij ziet dezelfde explosie aan talent die hem eind jaren '70 onverslaanbaar maakte. "Als je kijkt naar wat Stolz nu al heeft neergezet, heb ik extreem hoge verwachtingen", zegt de 68-jarige schaatslegende in gesprek met de NOS. "Hij heeft op deze leeftijd bijna meer gezien dan ik toen."

'Hij heeft dezelfde rust als ik toen'

Heiden ziet niet alleen sportieve overeenkomsten. Stolz zijn manier van trainen, reizen en omgaan met druk doet hem opvallend veel denken aan zichzelf. "Je moet in een olympisch jaar altijd voorzichtig blijven met ziekte of blessures, maar Jordan blijft kalm. Dat herken ik." Volgens Heiden ligt er voor Stolz een enorme kans: schaatsen staat in de Verenigde Staten maar één keer in de schijnwerpers, en dat is tijdens de Spelen. "Als hij daar knalt, kan zijn hele leven veranderen."

NOS-analist Erben Wennemars ziet Heiden nauwelijks over iemand zó enthousiast praten. Voor hem is de Amerikaan de absolute nummer één aller tijden. "Heiden is de allergrootste", zegt hij. "Een paar jaar geleden skiede mijn zoon Joep naast hem. Hij is zó aardig, zó bescheiden… En dát zie ik ook bij Stolz. Ze beleven sport hetzelfde: rustig, maar met een killere focus."

Kan Stolz het legendarische vijftal evenaren?

Heiden schreef in 1980 geschiedenis met vijf gouden medailles op de klassieke afstanden. Stolz zal dat pad niet kunnen volgen, maar heeft wél de kans op vijf medailles via een andere combinatie: 500m, 1000m, 1500m, massastart en ploegenachtervolging. Op zijn drie favoriete afstanden is hij topfavoriet; op de andere twee blijft het afwachten. Toch twijfelt Heiden niet: "Hij heeft de kracht én techniek om overal mee te doen om de winst."

i Eric Heiden tijdens de Olympische Winterspelen van 1980. ©Getty Images

Heiden laat de deur naar geschiedenis openstaan

De vraag of Stolz in Milaan iets vergelijkbaars kan presteren als Heiden blijft spannend. De sport is veranderd, specialisten domineren en het niveau ligt hoger dan ooit. Toch houdt Heiden de deur nadrukkelijk op een kier. "We kennen zijn volledige potentieel nog niet. Misschien rijdt hij later zelfs de vijf en tien kilometer. Hij heeft dat in zich."

En dan, bijna vaderlijk, geeft Heiden zijn opvolger een laatste tip mee. "Luister naar je coach en naar jezelf. Maak je niet gek omdat het een olympisch jaar is. Blijf gewoon doen wat je altijd doet", sluit hij zijn advies af.

