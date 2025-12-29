Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf nadert zijn beslissende fase, maar bij de mannen is het plaatje nog allesbehalve compleet. Met de 1000 meter én later nog de 1500 meter op het programma liggen er cruciale plekken voor de matrix op tafel. Juist daarom verwacht schaatsicoon Marianne Timmer dat de strijd op de kilometer uitmondt in een keiharde confrontatie.

Volgens Timmer komt de spanning in Thialf vandaag meteen samen op de 1000 meter bij de mannen. De afstand noemt ze zonder aarzeling 'onvoorspelbaar' en 'genadeloos'. "Ja, dat is ook een slagveld", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. De matrix maakt de inzet meteen duidelijk: de top drie is direct geplaatst. "Oké, dan weten we meteen hoe we ervoor staan", klinkt de voormalig topschaatsster.

'Die staat hier met sirenes aan de start'

Voor de overwinning op de kilometer heeft Timmer snel een naam paraat. "Nummer één: Jenning de Boo", klinkt het overtuigend. De jonge sprinter maakte al indruk op de halve kilometer. "Die 500 meter was natuurlijk fantastisch", stelt Timmer. Volgens haar zorgt dat ervoor dat De Boo nu met meer vrijheid rijdt. "Die schaatst nu ook vrijer, de druk is er een beetje af."

Daarachter verwacht Timmer vooral veel van Joep Wennemars. Zijn houding en scherpte vielen haar direct op. "Joep kan boven zichzelf uitstijgen", zegt ze. Wat de drievoudig olympisch kamioene zag op de 500 meter bevestigde dat gevoel. "Die staat hier met sirenes aan de start. Ja, die staat helemaal op scherp." Juist op deze afstand acht Timmer hem levensgevaarlijk.

Wie bemachtigt derde ticket?

De strijd om de derde plek noemt ze het meest open. "Ik ben geneigd te zeggen Kjeld Nuis", aldus Timmer, al houdt ze meerdere scenario's open. "Maar ik zie ook wel een Merijn Scheperkamp iets geks doen. Of Tim Prins, die heeft het natuurlijk ook zeker in huis." Die breedte aan topschaatsers maakt de kilometer volgens haar extra lastig te voorspellen.

Ook Kai Verbij komt ter sprake, maar Timmer blijft realistisch. "Kai schaatst heel goed, maar ik denk dat hij nog net tekortkomt." De gevolgen van de 1000 meter reiken bovendien verder dan deze ene race. Bij podiumplekken van De Boo of Wennemars ontstaat er opnieuw een dubbeling in de matrix, wat ook invloed kan hebben op andere schaatsers richting Milaan. Daarmee staat er voor meerdere mannen veel meer op het spel dan alleen een snelle tijd op deze afstand.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties.