Ooit worstelde hij zelf met een lijf dat niet meer wilde meewerken, en nu ziet hij zijn clubgenoot Patrick Roest het zwaar hebben. Voormalig wereldkampioen allround Hein Vergeer herkent het en hoopt dat Roest niet net als hij de strijd zal moeten staken, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

"Ja, waanzinnig. Ik volg het allemaal nog en zie het meeste wel”, zegt Vergeer over het huidige schaatsen. “Ik vind het wel mooi om te zien dat er allemaal jongeren zijn waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord heb. En in één keer staan die daar weer tussen", aldus de man die midden jaren ‘80 zijn grote triomfen vierde en als ‘Heintje’ door half Nederland aanbeden werd.

Vergeer geniet van Jenning de Boo en Joep Wennemars bij de mannen, maar vindt het ook heel knap wat Femke Kok bij de vrouwen allemaal doet. "Wat een fenomeen. Als je even in het voorseizoen 1.52 rijdt... Ze rijdt echt met een fantastische techniek. Dat vind ik wel heel mooi. En ik moet sowieso zeggen hoor, die jongens bij Gerard van Velde in de ploeg, technisch rijden die erg goed."

Zorgen om Patrick Roest

Toch is er ook één schaatser over wie Vergeer zich zorgen maakt: Patrick Roest. Uitgerekend de man die net als Vergeer leerde schaatsen bij de club STV Lekstreek. "Patrick is een lastig verhaal. Ik zie hem vechten. Het is ook wel een beetje herkenbaar als ik naar mezelf terugkijk”, vertelt Vergeer, die ooit om een onbekende reden moest stoppen.

Jaren later bleek het om een beknelde liesslagader te gaan. “Je hebt op een gegeven moment zo ongeveer alles gewonnen wat er te winnen was, en dan strookt er iets niet met je lichaam. Dan gaat er iets niet goed. En waar ligt dat dan? En waar is het terug te vinden?"

'Ik hoop dat hij terugkomt'

Vergeer weet hoe het voelt. "Ik ben er veel later achter gekomen wat er aan de hand was. Maar ja, ik denk dat er ergens iets in zijn lichaam niet meer goed functioneert. Ik bedoel, je kan het niet blijven uitputten. Op een gegeven moment zegt het lichaam: en nu even niet meer."

Toch zag hij hoopvolle signalen. "Ik hoop dat hij terug komt. Zijn 1500 meter reed hij verrassend, drie keer rondjes 27. Dan denk ik: oh ja. Maar dan mis je net even een stukje basis. Je ziet aan hem dat hij er niet te lekker in zit."

Mentaal of fysiek?

"Ja, maar dat is altijd een koppeling", antwoordt Vergeer op de vraag of het niet eerder een mentaal probleem is. "Als het fysiek niet draait en je krijgt het niet voor elkaar, dan is het mentale het gevolg. Dan moet je verdomd sterk in je schoenen staan om dat tegen te gaan. Want uiteindelijk ben je als topsporter toch op een bepaald stukje labiel. "

"Je werkt op een grens, en dan kan je er heel snel overheen vallen. En als je dat doet is het verdomd lastig om weer terug te komen. Dat zie je bij Patrick. Daarom vond ik die 1500 meter best verrassend."

