De 36-jarige Kjeld Nuis maakt zich dit seizoen op voor zijn derde Olympische Spelen. De 'jonge honden' uit zijn schaatsploeg drijven hem om alles op alles te zetten voor zijn vierde of misschien wel vijfde gouden olympische medaille. "Die jongens zijn echt next level."

Op het podium van de 1500 meter van de afgelopen NK afstanden werd Nuis vergezeld door schaatstalenten Tim Prins (22) en Joep Wennemars (23). Samen met Jenning de Boo (21) zijn zij dé Nederlandse uitdagers van Nuis voor startbewijzen voor de Olympische Spelen van Milaan. Een strijd waar de drievoudig olympisch kampioen van geniet.

'Die jongens zijn echt next level'

In de podcast Drive vertelt Nuis tegen oud-topschaatser Mark Tuitert over de jeugdige concurrentie. "Na de Spelen van Beijing stopten Thomas Krol en Kai Verbij. Ik dacht: Dit wordt mijn tijd! Die nieuwe jongen honden zijn er dan ineens. Dat is niet normaal. Die jongens houden mij scherp."

De 36-jarige topschaatser ziet dat zijn ploeggenoten De Boo en Prins op jonge leeftijd al veel beter zijn dan dat hij was op die leeftijd. "Als ik naar de jonge jongens kijk, die tien á vijftien jaar jonger zijn dan ik, zijn die nu al zoveel verder dan ik was op die leeftijd. Zowel qua fysiek, als prestatie en hoe ze de sport beleven. Die jongens zijn echt next level", aldus Nuis.

'Wat is dat OKT waar jullie het de hele tijd over hebben?'

Tegen Tuitert blikt Nuis ook terug naar zijn eigen beginjaren in de schaatswereld. "Ik keek heel erg tegen jullie op. Ik vond het heel tof om achter Mark Tuitert en Stefan Groothuizen te schaatsen." Toch vond hij naast het schaatsen ook andere dingen leuk, waardoor hij zich in het begin niet altijd de volle honderd procent focuste op de topsport. "Ik skatete veel en ging ook regelmatig uit. Dat was een andere tijd", zo vertelde de partner van Joy Beune.

Nuis verklaart ook dat hij als jonge rijder nooit echt te boeken stond als toptalent. "Ik was toen gewoon niet goed genoeg. In mijn hoofd was ik professioneel, maar ik handelde daar niet naar." Ook was de rijder van Team Reggeborgh heel onbevangen, zo vertelde hij een mooie anekdote over zijn eerste OKT (olympisch kwalificatie toernooi) als tiener. "Ik vroeg toen een keer aan Laurine van Riessen: wat is dat OKT waar jullie het de hele tijd over hebben eigenlijk? Zij keek mij aan en zei: ben je nou serieus?"

In al zijn onbevangenheid schaatste Nuis zich in 2010 in de top drie tijdens het OKT. Tegenwoordig zou je je dan kwalificeren, maar destijds werkte de KNSB (Nederlandse schaatsbond) nog met aanwijsplekken, waardoor Nuis niet naar Vancouver mocht afreizen. "Ik dacht toen: Ja joh, over vier jaar weer een kans. Ik reed toen mee, dat vond ik al gaaf", zo grapte Nuis.

'Ik heb heel erg geluk met mijn lijf'

Tot slot is Nuis zich er bewust van dat de komende Spelen, mocht hij zich plaatsen, de laatste van zijn loopbaan zijn. "Daarna kijk ik hoe lang ik nog mee kan met de besten. Maar ik ben ook impulsief genoeg om na de Spelen te zeggen: nou is het klaar." De reden dat hij zich zo lang kan meten met de wereldtop heeft volgens Nuis met een beetje mazzel te maken. "Ik heb heel erg geluk met mijn lijf. Ik heb nooit last van mijn rug. Dat is echt heerlijk."

Wat Nuis na zijn schaatscarrière gaat doen weet hij nog niet en wil hij ook nog liever niet over nadenken. "Ook al betrap ik mezelf daar wel op af en toe." Zo kijkt Nuis voor zijn toekomstplannen verder dan de ijsbaan. "Of ik in de schaatswereld actief wil blijven, weet ik nog niet. Het is een prachtige omgeving, maar misschien wil ik ontdekken wat er buiten de baan te vinden is."

