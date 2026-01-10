Tim Prins is de afgelopen periode door een rollercoaster gegaan. Hij werd derde op de 1500 meter van het OKT en was virtueel zeker van de Olympische Spelen. Door een aanwijsplek aan Marcel Bosker viel hij buiten de boot. Niet lang na die teleurstelling moest hij alweer opdraven op de EK afstanden. Daar pakte hij voor het eerst zilver op een internationaal toernooi. Toch had 'slappe dweil' Prins er maar weinig plezier van.

Prins stond op plek 12 van de matrix. Hij was de negende identieke naam en stond dus net aan de goede kant van het schema. De KNSB deelde op advies van bondscoach Rintje Ritsma echter een aanwijsplek aan Bosker, waardoor Prins zijn olympische ticket kon inleveren. Hij kreeg veel medeleven, vanuit heel de sportwereld en schaatsers die eerder in hetzelfde schuitje zaten.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Dan was ik gestrekt gegaan'

De teleurstelling was groot bij Prins, die zijn teamgenoten allemaal de reis naar de Spaanse zon zag maken ter voorbereiding op de Spelen. Hij moest daarentegen naar het grauwe Tomaszów Mazowiecki voor de EK afstanden. Daar verscheen hij vrijdag aan de start van de 1000 meter. Prins gold als een van de kanshebbers op goud door alle afwezigen. Het werd zilver.

Het lichaam deed zijn ding, maar geestelijk was Prins opgebrand. "Het volkslied had geen tien seconden langer moeten duren, dan was ik gestrekt gegaan. Na mijn race moest ik zo snel naar het podium, dat sloeg nergens op", zei Prins vrijdag tegen onder meer Schaatsen.nl.

Prins voelt zich een 'slappe dweil'

Dat er weinig in zijn benen zit, maakte hij in niet mis te verstane woorden duidelijk aan zijn coach Robin Derks. "Ik zei: verbazingwekkend hoe je in anderhalve week van volle bak strijden in Thialf naar een slappe dweil kan gaan", aldus Prins.

Het was voor Prins 'geen optie' om dit toernooi over te slaan na de enorme teleurstelling. "Als je niet naar de Spelen gaat, moet je je doelen verleggen. Dat is ook part of the job. Ik voel me niet te goed voor dit EK, totaal niet", sprak Prins. De deceptie is hem niet in de koude kleren gaan zitten. "Het kost energie om te verwerken, dat merk ik aan alles. Dan loop je ook nog eens een verkoudheidje op. Het zijn geen excuses om niet goed te rijden, maar het helpt niet mee alles uit de kast te halen."

Tim Prins op dag 3 van EK afstanden

Zaterdag bleek dat Prins niet in staat was om de teamsprint te rijden. Zondag staat hij vooralsnog wel op de startlijst van de 1500 en 500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.