Femke Kok moest de zege op de 1000 meter bij de World Cup in Hamar aan de Japanse Miho Takagi laten. Ze had niet de scherpte om zaterdag de beste tijd neer te zetten op het ijs. Daarom heeft ze een belangrijk doel richting het olympisch kwalificatietoernooi: uitrusten en gezond blijven.

Kok is na afloop niet tevreden met haar race op de 1000 meter. "Ik kwam er gewoon vanaf het begin niet heel lekker in", zegt ze bij NOS. "Ik had vandaag niet de scherpte en de power die ik gisteren wel had." Toen was ze de snelste op de 500 meter. "Toch een beetje vermoeidheid denk ik dan. Je merkt dat je niet lekker makkelijk door kan rijden."

"Ik had gewoon veel foutjes deze rit, dus dat is niet fijn. Maar ik ben dus ook niet helemaal uitgerust. Dan mis je die scherpte." Met name in de coördinatie liet Kok steken vallen. "Maar deze heb ik weer in de benen en nu op naar het volgende."

Uitrusten en gezond blijven

De focus ligt nu volledig op het OKT. De schaatsster van Team Reggeborgh vertrekt zaterdag meteen naar Nederland om naar dat cruciale toernooi toe te werken. Uitrusten en gezond blijven is het belangrijkste. Er worden dan ook maatregelen genomen om geen ziektes op te lopen. "Handen ontsmetten en in het vliegtuig zullen we ook wel weer een mondkapje dragen. En verder gewoon bij mensen uit de buurt blijven", aldus Kok.

