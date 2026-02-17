Nederland kwam 0,09 seconde tekort voor het brons op de ploegenachtervolging bij de mannen in Milaan. De drie mannen Chris Huizinga, Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt baalden heel erg van hun verloren race en wezen naar een tactiek die ze wellicht had kunnen redden en tóch een medaille had kunnen opleveren.

Eigenlijk was van tevoren al genoegen genomen met brons, al ging Nederland er in de halve finale tegen Italië wel vol voor. Een hele andere tactiek legden de Chinese schaatsers op het ijs. Zij konden hun halve finale tegen de 'Pain Train' uit de Verenigde Staten laten lopen toen ze zagen dat ze kansloos waren. Met gespaarde krachten pakten zij vervolgens in de troostfinale het brons, nét voor Nederland. Precies daar zat volgens Huizinga het verschil.

'Afspraak gemaakt'

"Wij hadden ook afspraken gemaakt dat, op het moment dat we halverwege echt ver achter Italië zouden zitten, we ermee zouden kappen. Maarja, toen zaten we op drie tienden, dan loopt onze trein in één keer goed en gaat het vlotjes. Dan ga je door en hoop je dat de Italianen inkakken of dat wij er doorheen komen. Op het einde wordt het verschil helaas wel heel groot, maar dan heeft het geen zin meer om te kappen. Dan zit de verzuring toch al in de benen", zei hij na afloop in de catacomben van het schaatsstadion in Milaan tegen onder meer Sportnieuws.nl.

'Daar mogen we niet over klagen'

Huizinga noemt het vervelend dat ze vervolgens in de rit erna tegen de frissere Chinezen moesten. "Anders had je kunnen zien dat China het misschien niet volhield of dat het bij ons nog beter ging. Ons plan was om de eerste rit all-out te gaan en halverwege te kappen als het niet genoeg bleek. Dat was het niet, dus dan moet je twee keer vol en rij je twee goede ritten. Daar mogen we niet over klagen."

'Moet je de technisch directeur naar beneden halen'

De Nederlandse schaatsers vinden niet dat zij hoofdverantwoordelijk zijn voor het mislopen van een medaille met de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. "Elk jaar is er dezelfde kritiek als het gaat om dit onderdeel. Als je kritische vragen wilt stellen, moet je de technisch directeur naar beneden halen", zei Huizinga. "Het is met vier of vijf commerciële teams in Nederland lastig om daar één ploeg van te maken. Misschien moet er in de toekomst wat veranderen op basis van dit toernooi."

'Ploegenachtervolging is lastig in Nederland'

Bergsma vindt alle kritiek op de schaatsers niet terecht en wijst ook naar de bondscoach en de regels in Nederland. "Het is lastig, de ploegenachtervolging in Nederland. Hier staan vier verschillende commerciële ploegen en dat blijft gewoon lastig. Een onwijs ingewikkelde puzzel. We hebben zoveel specialisten in Nederland en te weinig plaatsen, dus het blijft een heikel punt. We kunnen er lang en kort over blijven praten, maar het blijft lastig."