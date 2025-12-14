Jordan Stolz en Jenning de Boo hebben een opvallend inkijkje gegeven in hun onderlinge rivaliteit. In beelden waarin ze samen een 500 meter terugkijken, analyseren de twee topschaatsers waar het verschil werd gemaakt. Met scherpe observaties, plagerijtjes en wederzijds respect wordt duidelijk dat deze tweestrijd nog lang niet is uitgevochten.

De race waar Stolz en De Boo op terugkijken, vond plaats tijdens de World Cup in Hamar. Daar trok de Amerikaan opnieuw aan het langste eind op de 500 meter. Stolz won in een nieuw baanrecord van 33,97 seconden, terwijl De Boo met 34,21 als tweede finishte. Het onderlinge verschil zat vooral in de openingsmeters, iets wat in de gezamenlijke analyse direct wordt benoemd.

'Misschien nog wat harder je best doen'

De Boo trapt de analyse af bij de start van de race. "Mijn coach was vanaf hier aan het filmen", begint hij, terwijl hij naar de eerste meters wijst. "In de eerste paar meters ben je sneller van de lijn", waarmee de Nederlander meteen benoemt waar het verschil ontstond.

Stolz herkent dat moment direct, maar zag zijn rivaal vervolgens naderen. "Ja, ik kon je dichterbij horen komen op dat punt", zegt hij, doelend op het rechte stuk. Daar begon De Boo het gat langzaam te dichten. "Het was een beetje een boomerang-effect", legt De Boo uit. "Jij was sneller van de lijn en na vijftig meter dichtte ik het gat een beetje."

De Amerikaan haakt lachend in op die constatering. "Dat kon ik horen ja", reageert Stolz, om er met een glimlach aan toe te voegen: "Misschien nog wat harder je best doen." Met die opmerking daagt hij De Boo openlijk uit met een knipoog.

Wederzijds respect

De Boo kon de plagerij waarderen en weet ook waar hij zelf nog winst kan boeken. "Ik moet wat spelletjes gaan doen om mijn reactiesnelheid te verbeteren. Met een tennisbal of iets dergelijks. Er is nog steeds veel te verbeteren", zegt hij zelfkritisch.

Ook Stolz toont respect voor zijn Nederlandse concurrent. "Hij is lang en hij is snel", zegt de Amerikaan. "Ik ben soms alleen wat sneller", voegt hij er met een knipoog aan toe. De Boo blijft strijdvaardig: "Ik doe mijn best. Hij is gewoon in hele goede vorm en ik hoop hem in de toekomst te verslaan."

Slotdag World Cup Hamar

Zondag valt het doek voor de World Cup in Hamar. Voor Nederland ligt de focus vooral op de ploegenachtervolging bij de mannen, waar een plek in de top zes nodig is om het laatste olympische vinkje veilig te stellen. Op de individuele afstanden ontbreekt onder meer Jenning de Boo, wat de slotdag een ander gezicht geeft en ruimte laat voor verrassingen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.